Bem-estar e Saúde

Médica alerta para quadro de Carlinhos de Jesus: 'Pode acontecer com qualquer pessoa''

Após Carlinhos de Jesus desabafar sobre algumas doenças diagnosticadas, a médica Regina Chueire fez um alerta em conversa com a CARAS Brasil

Dra; Regina Fornari Chueire
Publicado em 05/09/2025, às 13h13

Publicado em 05/09/2025, às 13h13

Carlinhos de Jesus
Carlinhos de Jesus falou sobre bursite e tendinite ao Fantástico; médica alerta - Reprodução/Instagram

No final do último domingo (31), Carlinhos de Jesus falou ao Fantástico sobre alguns diagnósticos: além de uma bursite e uma tendinite, ele também revelou estar com uma doença neurológica crônica que afeta a bainha de mielina, uma camada que protege os nervos. A fisiastra Regina Fornari Chueire alertou para as doenças musculares em conversa com a CARAS Brasil.

Como ocorrem?

Carlinhos de Jesus contou que passa por uma bursite trocantérica bilateral e uma tendinite nos glúteos. Na reportagem, ele mostrou parte do tratamento que tem realizado para voltar a dançar. A médica explica como elas acontecem no corpo: "A bursa é uma estrutura anatômica que reduz o atrito entre os tendões e os ossos. No caso da articulação do quadril, que é uma articulação de carga, ou seja, que suporta o peso do corpo. No caso do Carlinhos, ele está apresentando todos os sintomas de uma Síndrome do Impacto, pois devido à fraqueza muscular que o mesmo apresenta, a bursa inflama e gera a dor. Os glúteos são músculos da região do quadril e cada um tem a sua função: o glúteo máximo faz a extensão do quadril e estabilização. Glúteo médio e glúteo mínimo são responsáveis pela estabilidade pélvica lateral, a abdução (abertura) da coxa e rotação do quadril. Ele está com uma hipotrofia (fraqueza) destes músculos e consequentemente os seus tendões também inflamam levando a um quadro doloroso importante. Pode acontecer com qualquer pessoa que solicita muito esses grupos musculares e tendinosos."

Os sintomas aparecem como dores intensas na região do quadril e dificuldade de andar, sentar por tempo prolongado e subir e descer escadas, além de dores durante e a noite.

Como é feito o tratamento?

A médica e professora adjunta da faculdade de medicina de São José do Rio Preto, fala sobre o tratamento, especialmente em casos como o do dançarino: "No caso do Carlinhos, elas são secundárias a uma doença neurológica, segundo a reportagem do Fantástico. O tratamento, em geral, é repouso, o que justifica o uso de cadeiras de rodas, tratar a causa neurológica que originou este quadro, analgesia medicamentosa e fisioterápica. Não realizar exercícios de carga nas fases iniciais para evitar gasto energético, pois repito o quadro é secundário a uma doença neurológica. Utilizar exercícios isométricos, exercícios ativos assistidos, hidroterapia. O laser e outros equipamentos devem ser utilizados sempre sob supervisão médica e fisioterápica. Apoio psicológico e nutricional também fazem parte da equipe multidisciplinar de reabilitação."

Para evitar que estas doenças ocorram, a Dra. Regina aconselha: "Nas tendinites primárias, por envelhecimento, a síndrome do impacto femoroacetabular vem por excesso de atividade física. Sempre se deve procurar um médico especialista para realizar um exame físico e de imagem e propor uma estratégia de tratamento. A prevenção deve ser com boa alimentação, exercícios funcionais e posturais, sempre com orientação profissional."

Dra; Regina Fornari Chueire

Dra. Regina Fornari Chueire: Médica fisiatra (CRM 43328), professora adjunta da faculdade de medicina de São José do rio Preto-autarquia estadual, diretora do instituto Lucy Montoro e ex-presidente da Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação.

