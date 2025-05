Médica alerta para os sintomas do diagnóstico de Datena: 'Podem ser silenciosos'

José Luiz Datena convive há anos com uma doença incurável; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Giovana G. De Paula explica o diagnóstico

O apresentador José Luiz Datena já revelou que convive com diabetes tipo 2 . Por conta do quadro, o jornalista confessou ter uma dieta regrada e costuma se sentir mal quando consome alimentos com temperos diferentes.

No ano de 2022, durante seu antigo programa Brasil Urgente, Datena falou sobre a diabetes e mencionou os impactos do quadro em sua alimentação. O âncora também lembrou que existem muitas pessoas que possuem a doença.

Nas pessoas com a diabetes não controlada, o excesso de açúcar no sangue pode trazer prejuízos à saúde, por isso Datena declarou que sua alimentação é regrada: “Eu já como há mais de 30 anos, [alimentos] sem açúcar e [com] pouco sal, quase nenhum sal”, afirmou à época.

OPINIÃO MÉDICA

Para saber mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Giovana G. De Paula - que exerce a profissão de médica generalista na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SP), atuando com foco em urgência e emergência - que explica o caso do comunicador.

"O diabetes tipo 2 é uma doença crônica caracterizada pela resistência à insulina e/ou pela produção insuficiente desse hormônio pelo pâncreas. A insulina é responsável por permitir que a glicose entre nas células para ser utilizada como energia. Quando há resistência ou deficiência de insulina, a glicose se acumula no sangue, levando à hiperglicemia", esclarece.

UM MAL SILÊNCIOSO E COMUM

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes , existem atualmente, no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional. E cerca de 90% dos pacientes diabéticos no Brasil têm esse tipo. A Dra. Giovana alerta para os sintomas.

"Os sintomas do diabetes tipo 2 podem ser silenciosos ou se desenvolver de forma gradual. Muitas pessoas não percebem os sinais até que a doença esteja em estágio avançado", afirma. A médica clínica geral entre os sinais mais comuns.

Sede excessiva;

Aumento da frequência urinária;

Fome constante;

Perda de peso inexplicada;

Fadiga;

Visão embaçada;

Cicatrização lenta de feridas.

Atualmente, o diabetes tipo 2 não tem cura definitiva, mas é possível controlá-lo eficazmente. A Dra. Giovana G. de Paula orienta que o tratamento inclui mudanças no estilo de vida, como alimentação balanceada e prática regular de exercícios físicos, além do uso de medicamentos orais ou insulina, conforme a necessidade .

"Com o controle adequado, é possível manter níveis de glicose dentro da normalidade e prevenir complicações", finaliza a Dra. Giovana G. de Paula ao avaliar o caso do apresentador José Luiz Datena que convive com diabetes tipo 2.

