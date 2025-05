Médica alerta para os sintomas da doença incurável de Zé Felipe: 'Especialmente ao acordar'

Zé Felipe anunciou o fim do casamento com a influenciadora Virginia Fonseca; o cantor já tornou público um diagnóstico de uma doença autoimune

Zé Felipe (27) surpreendeu seus seguidores após o anúncio do fim do casamento com a influenciadora digital Virginia Fonseca (26). Para além da vida amorosa, desde 2019, o cantor tornou público que convive com o diagnóstico da espondilite anquilosante, doença conhecida como espondiloartrite. Para saber mais sobre a doença, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Giovana G. De Paula, que exerce a profissão de médica generalista na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SP).

Á época, o filho do cantor Leonardo (61) confessou sobre o diagnóstico: "Fiquei três meses fazendo exame para descobrir o que era, até ir a um reumatologista e ele me diagnosticar com artrite espondilite", revelou Zé Felipe durante participação no programa Domingão.

Segundo a Dra. Giovana G. Paula, espondiloartrite é uma doença inflamatória crônica que afeta principalmente as articulações da coluna vertebral e da pelve, especialmente as articulações sacroilíacas. Esta é uma condição autoimune.

"O sistema imunológico ataca os próprios tecidos, levando à inflamação, dor e, em casos avançados, à fusão das vértebras, resultando em rigidez e perda de mobilidade da coluna", explica. Abaixo, a Dra. Giovana G. de Paula lista os sintomas mais comuns.

"Geralmente incluem dor e rigidez na região lombar e nas nádegas, especialmente ao acordar ou após períodos de inatividade. Essa dor tende a melhorar com a atividade física e piorar com o repouso. Outros sintomas podem incluir dor no meio da noite, fadiga, dor no peito ao respirar profundamente e, em alguns casos, inflamação ocular (uveíte), que causa dor, vermelhidão e sensibilidade à luz", afirma.

Não tem cura, mas tem tratamento

Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia , o quadro se manifesta mais frequentemente no sexo masculino, sendo 4 a 5 vezes mais comuns em homens. A médica explica sobre a espondiloartrite e relação com a idade.

"É um mito pensar que a espondilite anquilosante afeta apenas idosos. Na verdade, essa condição costuma se manifestar no final da adolescência ou no início da idade adulta, entre os 17 e 35 anos, sendo mais comum em homens. Portanto, o caso do Zé Felipe está dentro do perfil típico de apresentação da doença" aponta.

Atualmente, a espondilite anquilosante não tem cura, mas existem tratamentos eficazes para controlar os sintomas e retardar a progressão da doença. Por isso é tão importante o tratamento precoce e acompanhamento com o especialista.

"O tratamento inclui o uso de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) para aliviar a dor e a inflamação. Além disso, a fisioterapia e a prática regular de exercícios físicos são fundamentais para manter a mobilidade e a postura adequada", finaliza a Dra. Giovana G. de Paula.

