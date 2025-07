Médica alerta para os sinais da doença incurável de Astrid Fontenelle: 'Ataca muito'

Astrid Fontenelle convive com uma doença crônica; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Sumika Mori explica o diagnóstico e fala dos sintomas

A apresentadora Astrid Fontenelle (64) tornou público o diagnóstico de lúpus , doença inflamatória autoimune sem cura. A jornalista confessou conviver com o quadro depois de enfrentar um longo período dores lombares, que beiravam o 'insuportável', inchaços e mal-estar.

No ano de 2020, ela desabafou que quando recebeu o diagnóstico, não tinha muito conhecimento do lúpus, pois isso tem com o intuito levantar debates: "Uma pessoa conhecida surge e fala sobre a doença, como eu fiz, se torna uma prestadora de serviço. Sou procurada pelas redes sociais e me agradecem muito por falar", confessou Astrid Fontenelle em entrevista à Folha de S.Paulo.

Opinião médica

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil, entrevista a Dra. Sumika Mori, médica geriatra que tem doutorado em Ciências Médicas pela USP e coordenadora do Ambulatório de Fragilidade do Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo). Ela responde.

"O lúpus é uma doença autoimune, isto é, o sistema imunológico do próprio corpo ataca alguns órgãos internos. E no caso do lupus, a gente tem alguns predominantes, no rim, ataca a pele, ataca os vasos sanguíneos e pode atacar as articulações", declara.

Quais os sintomas?

Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia , o lúpus é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune, cujos sintomas podem surgir em diversos órgãos de forma lenta e progressiva (em meses) ou mais rapidamente (em semanas) e variam com fases de atividade e de remissão. A Dra. Sumika Mori aponta os principais sintomas.

"O lúpus tem predominantemente um padrão de atacar as articulações. É o mais comum: Dores em algumas articulações muito persistentes, que podem inflamar. Outra parte que o lúpus ataca muito é a pele, principalmente áreas com bochecha podem ter alterações de pele como vermelhidão e criação de cicatrizes. No caso do rim, é mais difícil sentir, porque a dor não é um sintoma muito comum no rim, mas começa a ter alteração urinária com presença de espuma ou sangue na urina", aponta.

Existe tratamento?

A medicina e a ciência ainda não encontraram uma cura definitiva para o Lúpus, no entanto existe tratamento e o prognóstico, ou seja, o tratamento paliativo, quando aplicado de forma adequada, pode controlar e até fazer desaparecer os sintomas da doença.

"Muitas pessoas alcançam o controle melhor da doença se tem fatores estressantes controladas. Então, estresse de trabalho, familiares, relacionamentos. É importante descansar o corpo, tudo isso que preserva o equilíbrio do organismo evita crises e faz com que a pessoa viva de maneira mais saudável, se cuidando muito bem e pode evitar crises e ajudar no controle da doença", finaliza a especialista.

