Médica alerta para o diagnóstico da cantora Gretchen: 'Acomete algumas mulheres'

Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Ana Paula Fonseca explica o diagnóstico que levou Gretchen a realizar uma cirurgia de retirada do útero

A participação de Gretchen (65) está dando o que falar no reality show Power Couple e o nome da apresentação vem repercutindo bastante, inclusive um episódio que a cantora passou envolvendo sua saúde no passado. No começo de 2024, a artista realizou uma cirurgia de retirada de útero após ser diagnosticada com adenomiose , doença que faz com que o órgão aumente.

À época, segundo informações do Jornal Folha de S. Paulo, Gretchen inicialmente decidiu optar por terapias hormonais mais suaves. Contudo, após um ano de tratamento, sua ginecologista percebeu que a solução mais adequada seria remover o útero.

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista Dra. Ana Paula Fonseca - médica ginecologista e obstetra com especialização no tratamento de distúrbios menstruais, miomas, síndrome dos ovários policísticos (SOP), cistos ovarianos e no atendimento de adolescentes e mulheres - que explica o quadro da cantora.

"A adenomiose nada mais é do que uma condição ginecológica que acomete algumas mulheres, onde as células de endométrio que deveriam estar dentro da cavidade uterina, crescem dentro da parede, da musculatura do útero", afirma.

A Dra. Ana Paula aponta que não são todos os casos onde é necessário retirar o útero, mas como existem células endometriais crescendo dentro da musculatura uterina, ele pode sim aumentar consideravelmente de tamanho.

A ginecologista responde sobre a retira do útero, mas reforça que cada caso é individual e precisa de um acompanhamento com um ginecologista: "Algumas mulheres podem chegar a precisar retirar o útero dependendo da gravidade, da extensão e do quadro clínico que essa doença pode desencadear".

"Muitas vezes pode ser em casos mais extensos ou em casos de falha nos demais tratamentos… mas é importante individualizar", afirma. A Dra. Ana Paula Fonseca esclarece quais são os tipos de tratamentos para a adenomiose.

"É uma doença crônica e inflamatória e que o tratamento pode variar muito a depender do grau de extensão mas todas devem incluir mudança no estilo de vida como alimentação mais saudável e atividade física regular… suplementação e tratamentos hormonais também podem fazer parte do protocolo…. Estar em consultas regulares com o ginecologista faz toda diferença", finaliza ao analisar o quadro da cantora.

Leia mais em:Gretchen revela importância do Círio de Nazaré em seu casamento: 'Minha vida mudou'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: