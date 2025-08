Médica alerta para mudanças no cabelo de Bella Campos: 'Riscos'

Bella Campos mudou o cabelo para viver Maria de Fátima na segunda fase de Vale Tudo; a tricologista Márcia San Juan alertou para mudanças capilares

Bella Campos vive Maria de Fátima em Vale Tudo. A atriz aderiu um visual de fios mais curtos para viver uma das vilãs da novela das 21h da TV Globo. Ela contou nas redes sociais que gostou do apoio que recebeu dos fãs ao revelar a novidade: "Amando que tem muita cacheada se encorajando a cortar 'chanel'. No começo, eu morri de medo do corte não funcionar, até por não ter muita referência no dia a dia desse corte! Mas agora, estou obcecada!". Em conversa com a CARAS Brasil, a Dra. Márcia San Juan alertou para os riscos de mudanças de visual.

Alerta para cortes de cabelo

Na atuação, é comum vários artistas mudarem de visual e cortarem o cabelo para se adequar ao que o personagem pede. Em muitos casos, a coloração também é uma mudança necessária. A tricologista formada pela UNICAMP contou sobre os riscos e como isso pode afetar o couro cabeludo:

"Existem riscos, principalmente quando essas mudanças são frequentes e envolvem processos químicos, como colorações, descolorações, alisamentos ou uso intenso de calor. Para artistas, isso é ainda mais comum, pois precisam adaptar o visual aos personagens. Essas alterações podem comprometer a estrutura do fio, levando à quebra, afinamento e até à queda capilar por tração ou enfraquecimento do bulbo. Além disso, mudanças bruscas podem impactar o couro cabeludo, favorecendo inflamações ou sensibilizações", explicou a médica.

Rotina de cuidados

Bella mostrou uma nova rotina de cuidados para seus fios. Maria de Fátima já mudou algumas vezes de corte na obra. Para isto, a atriz mostrou nas redes sociais como cuida das madeixas. A especialista acrescentou que, ao decidir mudar o visual, é importante entender que os cuidados fazem parte do antes e do depois: "É essencial adotar uma rotina de cuidados antes, durante e após a transformação. A hidratação regular é a base, mas também indicamos a reposição de proteínas e lipídios — o chamado cronograma capilar. Usar protetores térmicos antes de ferramentas de calor, evitar químicas em excesso e apostar em produtos com ação reconstrutora fazem toda a diferença. Em alguns casos, até mesmo suplementação oral pode ser indicada, sempre com acompanhamento médico de forma crônica."

