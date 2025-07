Médica alerta para impacto do estresse no diagnóstico de Ana Paula Arósio: 'Pode agravar'

Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Giovana G. de Paula explica o diagnóstico relatado por Ana Paula Arósio e alerta para relação com o estresse

Ana Paula Arósio (49) enfrentou um momento em sua saúde no ano de 2003 quando recebeu o diagnóstico de gastroenterite. Hoje, a atriz está recuperada, mas à época ela gravava a novela Esperança e precisou se afastar do projeto por conta do quadro.

A artista ficou hospitalizada por quatro dias e foi noticiado pelo Jornal Folha de S. Paulo que Ana Paula Arósio poderia ter tido alta médica anteriormente, mas ficou internada mais tempo por estar com quadro de estresse.

O que diz a opinião médica?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Giovana G. De Paula, que exerce a profissão de médica generalista na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SP). A especialista fala sobre este diagnóstico.

"A gastroenterite é a inflamação do revestimento do estômago e intestinos, podendo ser causada por vírus, bactérias, parasitas ou agentes não infecciosos, como toxinas e medicamentos. Ela provoca distúrbios gastrointestinais comumente chamados de 'virose' ou 'gripe intestinal', apesar de não haver relação com o vírus da gripe", declara.

Qual a relação com o estresse?

Segundo a médica, a maioria dos casos é autolimitada e tratada com repouso, hidratação e dieta leve, não necessitando de hospitalização, porém o estresse pode ser um fator que pode acabar agravando o quadro ou exigindo maiores cuidados.

"O estresse emocional intenso pode agravar os sintomas gastrointestinais, desencadeando quadros de diarreia emocional, com cólicas abdominais, náuseas e aumento da sensibilidade gástrica. Para casos graves, isso pode agravar a desidratação e exigir hospitalização, especialmente se houver complicações ou queda do estado geral", diz.

Qual o tratamento?

A Dra Giovana G. de Paula reforça que a maioria dos casos é autolimitada e tratada com repouso, hidratação e dieta leve, não necessitando de hospitalização. Abaixo, lista os principais cuidados em meio a este diagnóstico da gastroenterite.

"Reposição de líquidos e eletrólitos - Reidratação oral com soluções (caseiras ou comerciais) ou intravenosa em casos graves"; "Dieta leve - Preferir alimentos de fácil digestão como arroz, batata, macarrão, frango grelhado, chás, evitar leite no início e ultraprocessados"; "Medicação sintomática, sempre sob prescrição: Antitérmicos e analgésicos, antieméticos, e antiespasmódicos"; "Antibióticos - apenas em caso de infecção bacteriana confirmada ou suspeita com sinais graves (como sangue nas fezes ou febre alta)"; "Tratamento do estresse, se relevante - Abordagem psicológica, técnicas de manejo emocional, pois o estresse pode manter ou agravar sintomas intestinais".

