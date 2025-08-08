Médica alerta para a gravidade da doença diagnosticada em Arlete Salles: 'Não existe cura'

Arlete Salles enfrenta doença que pode comprometer a visão, a audição e a qualidade de vida

A atriz Arlete Salles (87) foi diagnosticada com herpes-zóster, uma condição de origem viral que costuma afetar principalmente pessoas acima dos 50 anos. Causada pela reativação do vírus Varicela-Zoster, o mesmo da catapora, a doença provoca lesões na pele e dores intensas, exigindo repouso e tratamento rigoroso.

Para esclarecer as dúvidas mais comuns sobre o tema, a CARAS Brasil conversou com a dermatologista Dra. Luciana Maluf, que explicou como o herpes-zóster se comporta no organismo e quais são os cuidados necessários. Embora assustadora, a doença pode ser controlada com o devido acompanhamento médico.

“A crise de herpes-zóster pode ser controlada e resolvida com tratamento, mas o vírus permanece latente no organismo. Ou seja, não existe uma ‘cura’ definitiva, mas é possível tratar completamente a manifestação aguda e reduzir significativamente o risco de recorrência. Inclusive, hoje já existe uma vacina para prevenir a reativação do vírus, especialmente indicada para pessoas acima de 50 anos”, explicou a especialista.

Comum em quem já teve catapora, o herpes-zóster pode deixar marcas na pele mesmo após o controle da infecção. A médica reforça que a rapidez no diagnóstico é essencial para evitar sequelas permanentes.

“Sim, pode deixar marcas, especialmente se houver infecção secundária, manipulação das lesões ou em casos mais intensos e extensos. Em peles mais sensíveis ou em pessoas com predisposição, pode haver hiperpigmentação ou cicatrizes atróficas. Por isso, o diagnóstico e o tratamento precoce são fundamentais para minimizar sequelas”, destacou Dra. Luciana.

O tratamento é indispensável, já que a doença pode evoluir e tornar-se grave. “Pode ser. Embora a maioria dos casos evolua bem com tratamento adequado, a herpes-zóster pode trazer complicações importantes, como a neuralgia pós-herpética — uma dor intensa e crônica que persiste mesmo após a cicatrização da pele, limitando movimento e piorando a qualidade de vida. Em casos raros, pode afetar nervos cranianos, causar meningite viral ou comprometer a visão e audição. Portanto, merece atenção e acompanhamento médico criterioso”, alertou a médica.

O contágio é outro tema que costuma gerar confusão. Segundo a dermatologista, o herpes-zóster não se transmite de forma direta entre pessoas, como um resfriado. Ainda assim, exige cuidados específicos durante a fase ativa das lesões.

“Não da forma que muitos imaginam. O herpes-zóster em si não é transmissível de uma pessoa para outra. No entanto, alguém que nunca teve catapora ou não foi vacinado pode desenvolver catapora ao ter contato direto com as lesões ativas (as bolhas) de alguém com herpes-zóster. Ou seja, não se ‘pega’ herpes-zóster, mas o vírus Varicela-Zoster pode ser transmitido, especialmente por contato direto com as vesículas abertas”, esclareceu Dra. Luciana Maluf.