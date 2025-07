Médica alerta para fatores que influenciam diagnóstico de Yasmin Brunet: 'Alterações'

Atriz Yasmin Brunet adota cuidados especiais com a saúde e recebe orientações de especialista sobre possíveis causas do diagnóstico

Diagnosticada com a síndrome do intestino irritável, Yasmin Brunet leva uma vida com alimentação equilibrada a fim de manter o corpo em forma e livrá-lo dos sintomas da doença que causa a desordem no funcionamento do intestino.

Para entender os fatores que estão por trás da síndrome, também conhecida como Cólon Espástico, CARAS Brasil entrevista a Dra. Cibele Spinelli, médica nutróloga. Segundo a especialista, são vários os motivos que influenciam o aparecimento dessa doença.

"A SII é multifatorial. Há influência de estresse emocional, alimentação desregulada, alterações na microbiota intestinal, além de predisposição genética. Também pode haver associação com quadros pós-infecciosos. Em mulheres, é importante considerar distúrbios ginecológicos, que podem coexistir ou mimetizar a SII", afirma.

Para tratar a síndrome do intestino irritável, é preciso seguir uma combinação de mudanças no estilo de vida. A primeira é aderir a uma alimentação saudável com alimentos que podem ajudar no bom funcionamento do órgão. Além disso, esportes e avaliação médica frequentes são essenciais.

"Cada paciente deve ser avaliado de forma única. Mesmo que existam diretrizes como a dieta FODMAP, é essencial considerar o histórico, sintomas, exames e condições associadas. Por exemplo, em casos de SIBO ou disbiose, a estratégia alimentar pode mudar completamente e o tratamento também", alerta.

"Para quem tem SII ou condições associadas, como SIBO, alguns alimentos ricos em fibras insolúveis ou carboidratos fermentáveis podem gerar mais desconforto, gases e distensão abdominal. Isso não significa que são 'ruins', mas que precisam ser ajustados de acordo com a tolerância e momento do tratamento", acrescenta a especialista, que reforça a importância de buscar ajuda profissional.

Qual é o papel da nutrologia no tratamento da Síndrome do Intestino Irritável?

A nutrologia atua de forma integrativa, ajudando o paciente a reconhecer os gatilhos alimentares, promovendo o equilíbrio da microbiota e considerando doenças associadas, que muitas vezes são negligenciadas. "Com isso, conseguimos melhorar a qualidade de vida do paciente, reduzir sintomas e orientar um plano de cuidado individualizado", finaliza a médica.

