Médica alerta para doenças ligadas à psoríase diagnosticada em Xand Avião: 'Riscos'

Xand Avião falou abertamente sobre problema de saúde que afeta milhares de pessoas

O cantor Xand Avião (42) revelou em maio de 2023 que foi diagnosticado com psoríase, uma doença inflamatória crônica que afeta principalmente a pele, mas que pode causar consequências sérias quando não é tratada corretamente. O assunto reacendeu o alerta para a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado.

Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Dra. Luciana Maluf explicou que a psoríase vai muito além de um problema estético. “Sim, sem dúvida. A psoríase não é apenas uma condição de pele — ela é uma doença inflamatória sistêmica, e quando não é tratada adequadamente, pode aumentar o risco de desenvolvimento de outras doenças associadas, conhecidas como comorbidades da psoríase”, afirma a médica.

Segundo a especialista, até 30% dos pacientes com psoríase podem desenvolver artrite psoriásica, que causa dor, inchaço, rigidez e, em casos graves, deformações permanentes nas articulações. “A artrite pode surgir até mesmo antes das lesões cutâneas”, revela.

Além disso, a inflamação crônica pode afetar o coração e os vasos sanguíneos, aumentando o risco de hipertensão, infarto e AVC. “Pacientes com psoríase grave têm maior risco cardiovascular, o que torna essencial o controle dos fatores de risco e o acompanhamento multidisciplinar”, alerta a Dra. Luciana.

A síndrome metabólica também é uma preocupação. Ela engloba condições como obesidade abdominal, diabetes tipo 2, colesterol alto e hipertensão — todas mais comuns em quem tem psoríase. Ainda segundo a médica, o problema pode se associar a doenças hepáticas (como esteatose) e intestinais, como retocolite ulcerativa e doença de Crohn, esta última diagnosticada em Evaristo Costa.

Os efeitos emocionais também são expressivos. “A psoríase está fortemente ligada à depressão, ansiedade e até risco de suicídio, especialmente quando as lesões são visíveis ou extensas. A autoestima pode ser gravemente afetada”, completa a dermatologista.

Para a especialista, tratar a doença precocemente é fundamental. “Hoje, com os recursos disponíveis, temos a possibilidade de controlar não só as lesões cutâneas, mas também reduzir os impactos sistêmicos da inflamação. Não é apenas uma questão estética ou de conforto, mas de saúde geral e prevenção de complicações sérias a longo prazo.”