Médica alerta para doença sem cura que Larissa Manoela sofre: 'Dor severa'

Larissa Manoela revelou que sofre com uma doença sem cura; em conversa com a CARAS Brasil, a ginecologista Ana Paula Fonseca explicou sobre condição

Larissa Manoela revelou em 2022 que sofre de uma doença sem cura: a endometriose. Em um evento, ela contou sobre o diagnóstico e falou sobre um dos sintomas que acendeu o alerta. "Eu fui diagnosticada em 2020, ano da pandemia. Com a endometriose, sentia que minha cólica não era normal, e as dores eram muito fortes. Comecei a não ter qualidade de vida para trabalhar, me prejudicava por conta das dores", revelou. Em conversa com a CARAS Brasil, a Dra. Ana Paula Fonseca falou sobre o diagnóstico e alertou.

O que é a endometriose?

Dados de 2024 da OMS (Organização Mundial da Saúde) apontam que mais de 190 milhões de mulheres em idade reprodutiva são afetadas pela doença, cerca de 10% da população mundial . Sendo de origem crônica, ela não tem uma cura definitiva, mas existem formas de contê-la. A ginecologista explicou como funciona a doença e pontuou que os sintomas envolvem desde cólicas mais intensas até dores nas relações sexuais:

“A endometriose é uma doença inflamatória crônica em que o tecido semelhante ao endométrio — que normalmente reveste o útero — cresce fora dele, atingindo órgãos como ovários, trompas, intestino, entre outros. Os sintomas mais comuns são cólicas menstruais intensas, dor durante a relação sexual, alterações intestinais ou urinárias durante o período menstrual e dificuldade para engravidar. Ainda não existe uma causa única definida, mas sabe-se que fatores hormonais, genéticos e imunológicos estão envolvidos", revelou a especialista.

Como tratar a endometriose?

A médica também pontuou que o tratamento depende do avanço da condição e do desejo que a mulher tem em engravidar, sendo que pode ser utilizado medicações hormonais ou intervenções cirúrgicas. Ana Paula alerta que o tratamento é individual e focado em cada caso: “O tratamento depende da gravidade dos sintomas e do desejo reprodutivo da mulher. Em casos mais leves, podemos controlar a doença com medicamentos hormonais que reduzem a menstruação e, consequentemente, o avanço das lesões. Quando há dor severa ou infertilidade, a cirurgia para retirada dos focos da endometriose pode ser indicada. O tratamento sempre deve ser individualizado, com acompanhamento especializado.”



Gravidez após a endometriose

Por fim, como a doença afeta o útero, a ginecologista afirma que a doença não impede a gravidez, mas que existem alguns cuidados extras durante o acompanhamento: “Muitas mulheres conseguem ter filhos naturalmente, e outras precisam recorrer a técnicas de reprodução assistida. A endometriose pode dificultar a gestação, especialmente se afetar os ovários ou as trompas. Também há estudos que mostram uma maior taxa de complicações, como abortos espontâneos, em pacientes com a forma mais avançada da doença, mas isso não é uma regra. Com o tratamento adequado e acompanhamento médico, muitas mulheres com endometriose realizam o sonho da maternidade.”

