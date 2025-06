Médica alerta para doença incurável de Evaristo Costa: 'Complicações'

Evaristo Costa revelou que sofre de uma doença crônica e a Dra. Patrícia Almeida faz um alerta sobre a condição em entrevista à CARAS Brasil

O jornalista Evaristo Costa (48) revelou em 2024 que sofre com uma enfermidade incurável no trato gastrointestinal. Conhecida como Doença de Crohn, a condição é autoimune e necessita de cuidados especiais. Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Patricia Almeida fez alguns alertas sobre ela.

O que é a Doença de Crohn?

A especialista em gastroenterologia formada pela USP Ribeirão Preto pontuou a origem da doença e explicou o que acontece no corpo do indivíduo que a desenvolve: "A Doença de Crohn é uma condição inflamatória intestinal crônica, com origem autoimune, em que o sistema imunológico do próprio corpo passa a atacar a mucosa intestinal — ou seja, a “pele” que reveste internamente o trato gastrointestinal, da boca ao ânus. Essa agressão causa inflamação, dor, feridas e pode comprometer a absorção adequada de nutrientes".

A condição não tem uma cura, porém a Dra. Patrícia pontua que há métodos para trazer uma vida plena ao indivíduo: "Tem tratamento e pode ser controlada com uma abordagem multidisciplinar, que envolve o uso de medicamentos, mudanças na alimentação e no estilo de vida. O diagnóstico precoce e correto é essencial para evitar complicações e preservar a qualidade de vida. "

Quais são os sintomas da Doença de Crohn?

A especialista comenta que os sintomas variam entre os pacientes e isto é uma causa que pode levar a diagnósticos errados ou, até mesmo, atrasados. Porém, existem os mais comuns:

Diarreia crônica;

•Dores abdominais persistentes;

•Perda de peso sem causa aparente;

•Fadiga constante;

•Sangue nas fezes;

•Febre baixa;

•Aftas na boca;

•Dores nas articulações.

Teixeira também alerta: "Esses sintomas podem ser confundidos com outras condições, como intolerâncias alimentares, síndrome do intestino irritável ou infecções intestinais. Por isso, é fundamental procurar um gastroenterologista para uma avaliação completa."

Como é o tratamento?

Mesmo não existindo uma cura, Patrícia reforça que há alternativas para deixar a vida do paciente estável . Além de dietas especiais, estão inclusos no tratamento: medicações anti-inflamatórias e imunossupressores, terapias biológicas para casos mais moderados ou graves. Cirurgias podem ser recomendadas em casos de falha de tratamento clínico ou quando há complicações mais graves. Outro ponto que importante é o suporte nutricional e psicológico individual.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DO JORNALISTA EVARISTO COSTA NAS REDES SOCIAIS: