Médica alerta para doença de Maraisa: 'Falhas visíveis'

Maraisa revelou em 2023 que sofre de uma doença que afeta autoestima e necessita de cuidados diários: a alopecia androgenética. A condição é conhecida, popularmente, como calvície . Na ocasião, a sertaneja falou que precisaria parar com apliques e mostrou que seu couro cabeludo sofria de falhas na parte superior. Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Márcia San Juan explicou e fez alerta sobre as causas.

Formada em tricologia pela Faculdade Estadual de Medicina da Unicamp, a especialista explica a condição: "A alopecia é um termo que traduz uma perda anormal dos cabelo e pode se manifestar de várias formas, desde uma queda mais difusa e discreta até falhas visíveis no couro cabeludo."

Quais são os sintomas da alopecia?

Entre as manifestações mais comuns, a doutora pontua que existem diversos sinais: queda de cabelo acentuada, principalmente quando se lava ou se penteia; fios de cabelo se espalham pela casa ou se observar no travesseiro ao acordar. Entre as têmporas, o centro e o topo da cabeça acontece um afinamento dos fios. Falhas circulares no cabelo e coceira ou sensibilidade no couro cabeludo são sinais também.

Quais são as causas da alopecia?

A tricologista explica que existem seis causas comuns que podem ser observadas nos pacientes. Ela as lista abaixo:

Genética (alopecia androgenética): "é a forma mais comum, conhecida como calvície masculina ou feminina"; Estresse emocional: "pode desencadear ou agravar a queda de cabelo"; Doenças autoimunes: "como tiroidites ou artrites e na alopecia areata, onde o próprio sistema imune ataca os folículos capilares"; Desequilíbrios hormonais: "como problemas na tireoide ou variações hormonais no pós-parto e na menopausa"; Deficiências nutricionais em ferro, zinco, vitamina D, selênio, entre outros. Uso excessivo de químicas ou calor: "causada por alisamentos, colorações e ferramentas térmicas mal utilizadas"

Existe cura para a alopecia?

A Dra. Marcia também fala sobre a cura da condição. Segundo ela, o termo correto é "controle eficaz" para assegurar que a doença não progrida: "Na maioria dos casos, não falamos em “cura”, mas em controle eficaz. Com tratamento adequado, é possível estabilizar a queda, recuperar fios perdidos e manter a saúde capilar a longo prazo, afinal, meu maior compromisso é com a longevidade capilar, conceito que trabalho no consultório"

Por fim, ela também explica as diversas formas de tratamento:

Terapias tópicas : como o minoxidil ou tônicos Personalizados para estimular o crescimento dos fios.

: como o minoxidil ou tônicos Personalizados para estimular o crescimento dos fios. Medicamentos orais : como finasterida (para homens) ou espironolactona (para mulheres), quando há fator hormonal envolvido.

: como finasterida (para homens) ou espironolactona (para mulheres), quando há fator hormonal envolvido. Suplementação personalizada : baseada em exames para corrigir deficiências nutricionais.

: baseada em exames para corrigir deficiências nutricionais. Terapias avançadas: como microagulhamento, LED capilar, PRP (plasma rico em plaquetas) e drug delivery.

Transplante capilar: indicado quando há perda definitiva e extensa dos fios.

