Médica alerta para diagnóstico que levou Antonio Fagundes a emagrecer 10 quilos: 'Doença silenciosa'

O ator Antonio Fagundes revelou que emagreceu 10 quilos em uma semana após receber o diagnóstico de uma doença incurável

No final do ano passado, Antonio Fagundes (76) revelou que sua vida mudou após ser diagnosticado com diabetes tipo 2 . O veterano confessou que a descoberta da doença aconteceu há oito anos e foi um momento bastante desafiador de sua vida.

"Perdi 10 quilos em uma semana", recordou o ator, em entrevista à revista GQ Brasil, destacando a surpresa e preocupação com a perda de peso acelerada. Antonio Fagundes apontou que este evento aconteceu após ele ingerir frutas em excesso. Apesar do diagnóstico, o artista confessou que a doença está controlada e ele pratica exercícios regularmente para cuidar da saúde.

Para saber mais sobre o assunto, a Dra. Giovana G. De Paula em entrevista à CARAS Brasil - que exerce a profissão de médica generalista na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SP), atuando com foco em urgência e emergência - explica o caso do ator.

"A diabetes tipo 2 é uma doença crônica caracterizada pela resistência à insulina ou pela produção insuficiente desse hormônio pelo pâncreas. A insulina é essencial para que a glicose (açúcar) entre nas células e seja utilizada como fonte de energia. Na diabetes tipo 2, essa função é prejudicada, resultando em níveis elevados de glicose no sangue", afirma.

Segundo a Dra. Giovana G. de Paula, devido à natureza silenciosa da doença, é comum que o diagnóstico ocorra durante exames de rotina ou quando surgem complicações. Por isso, é fundamental realizar check-ups regulares, especialmente se houver fatores de risco como histórico familiar, sobrepeso ou sedentarismo.

Quando os sintomas aparecem, podem incluir:

Sede excessiva (polidipsia);

Fome frequente (polifagia);

Micção frequente (poliúria);

Perda de peso inexplicada;

Fadiga;

Visão embaçada;

Feridas que demoram a cicatrizar;

Formigamento ou dormência nas mãos e pés;

"A diabetes tipo 2 é frequentemente chamada de 'doença silenciosa' porque seus sintomas podem ser leves ou ausentes nos estágios iniciais, levando muitas pessoas a não perceberem que estão doentes", finaliza ao analisar o caso do ator Antonio Fagundes.

COMO EVITAR?

Abaixo, a Dra. Giovana G. de Paula lista algumas formas para evitar o diagnóstico que acometeu o ator Antonio Fagundes. Confira cinco dicas da especialista:

Mantenha um peso saudável

"O excesso de peso, especialmente na região abdominal, aumenta o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Perder mesmo uma pequena quantidade de peso pode fazer uma grande diferença na prevenção da doença".

Adote uma alimentação equilibrada

"Consuma alimentos ricos em fibras, como frutas, verduras, legumes e cereais integrais. Evite o consumo excessivo de açúcares simples e gorduras saturadas, presentes em doces, refrigerantes e alimentos ultraprocessados".

Pratique exercícios físicos regularmente

"A atividade física ajuda a controlar o peso, melhora a sensibilidade à insulina e contribui para a manutenção de níveis saudáveis de glicose no sangue. Recomenda-se pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana".

Evite o consumo de álcool e o tabagismo

"O consumo excessivo de álcool e o tabagismo estão associados a um maior risco de desenvolver diabetes tipo 2. Além disso, esses hábitos prejudicam a saúde cardiovascular e aumentam o risco de outras doenças crônicas".

Realize exames médicos regularmente

"Monitorar os níveis de glicose no sangue é fundamental, especialmente se você possui fatores de risco como histórico familiar de diabetes, sobrepeso ou sedentarismo. A detecção precoce do pré-diabetes permite intervenções eficazes para prevenir a progressão para o diabetes tipo 2".

Leia mais em: Saiba como Antonio Fagundes perdeu 10 quilos em uma semana

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: