Médica alerta para diagnóstico de Patrícia Poeta: 'Dor intensa é um dos sinais'

Patrícia Poeta revelou um diagnóstico; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Ana Paula Fonseca explica o quadro e alerta para os sintomas

Patrícia Poeta (48) contou que foi diagnosticada com endometriose. No ano de 2022, a apresentadora revelou no programa Encontro que descobriu ter a inflamação nas células do endométrio e detalhou sobre os sintomas.

"Descobri recentemente que tenho endometriose [...] Às vezes temos essa dor, às vezes não se manifesta tanto e vai descobrir lá na frente. Às vezes as mulheres demoram 40 anos para descobrir, que foi o meu caso. Às vezes é uma dor insuportável", detalhou Patrícia em 2022.

O que diz a médica ginecologista?

Segundo a Dra. Ana Paula Fonseca, especialista no tratamento de distúrbios menstruais, miomas, síndrome dos ovários policísticos (SOP), cistos ovarianos. A endometriose é uma doença inflamatória crônica que acontece quando o tecido semelhante ao endométrio (que é o revestimento do útero) cresce fora do útero.

"Esse tecido pode se implantar nos ovários, nas trompas, no peritônio e até em órgãos como intestino e bexiga, provocando inflamação e dor. É uma condição crônica, ligada principalmente ao ciclo menstrual e à resposta hormonal", declara.

Quais os sintomas?

Os sintomas mais comuns incluem:

Dores pélvicas que podem surgir antes e durante a menstruação;

Dor durante as relações sexuais;

Sangramentos menstruais intensos;

Dificuldade para engravidar;

Em alguns casos, alterações intestinais ou urinárias durante o ciclo;

"É importante lembrar que a intensidade da dor não está necessariamente relacionada à gravidade da doença. A dor intensa é um dos sinais mais característicos da endometriose. Isso acontece porque as lesões respondem aos hormônios do ciclo menstrual, sangram e inflamam, provocando espasmos musculares e irritação nos tecidos vizinhos. Para muitas pacientes, essa dor vai muito além do 'incômodo menstrual' e chega a limitar atividades do dia a dia", aponta.

Dados que chamam a atenção

Segundo informações do Ministério da Saúde , o Sistema Único de Saúde (SUS) tem registrado um aumento significativo nos atendimentos na atenção primária relacionados ao diagnóstico da endometriose. Em 2022, foram realizados 82.693 atendimentos, número que subiu para 115.765 em 2023.

Os dados preliminares de 2024 já atingem a marca de 145.744 atendimentos. Nesses três anos, o crescimento foi de aproximadamente 76,24%, refletindo uma ampliação da demanda nos serviços de saúde. Diante deste cenário, a Dra. Ana Paula chama a atenção.

"É comum que, sem tratamento, as lesões evoluam e causem mais inflamação, o que pode intensificar a dor ao longo dos anos. Por isso, diagnóstico precoce é fundamental", explica. A Dra. Ana Paula Fonseca reforça que cada caso é individual e exige acompanhamento com um especialista.

"O tratamento depende da intensidade dos sintomas, da localização das lesões e do desejo de engravidar. Pode envolver o uso de medicamentos hormonais para interromper ou reduzir a menstruação, analgésicos para controle da dor e, em casos selecionados, cirurgia para remoção das lesões, além da mudança do estilo de vida que é fundamental!", finaliza ao falar de casos como da apresentadora Patrícia Poeta.

