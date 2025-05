Médica alerta para corte no rosto do cantor Marrone: 'Observar se houve algum impacto'

Após queda em show, o cantor Marrone, da dupla com Bruno, sofreu lesões na coluna, um corte próximo ao supercílio e precisou realizar uma cirurgia na mão

O cantor Marrone, da dupla sertaneja com Bruno, passou por um grande susto na noite de sábado, 10, durante uma apresentação em Goiânia, Goiás. Em determinado momento do show, o artista sofreu uma queda e acabou caindo do palco. Por conta do incidente, o sertanejo foi submetido a uma cirurgia para corrigir uma fratura na mão esquerda . Além disso, ele teve um corte próximo ao supercílio e também cinco costelas trincadas.

A queda aconteceu durante uma apresentação, que já estava no final e os artistas estavam se despedindo do público. Neste momento, Marrone deu um passou em falso e não viu o fim do palco, o que fez com que ele caísse. Segundo informações da assessoria de imprensa do cantor, ele está bem, mas ainda sem previsão de alta.

"Em decorrência do acidente sofrido no último sábado (10), Marrone segue internado, em observação. Além do corte próximo ao supercílio, houve uma fratura no dedo da mão esquerda, que precisou de uma pequena cirurgia. Exames mais minuciosos apontaram cinco costelas trincadas. Marrone segue internado, ainda sem previsão de alta e passa bem. A apresentação da dupla marcada para hoje, segunda-feira (12), na cidade de Itaquiraí/MS, no Pavilhão de Eventos de Itaquiraí, será realizada somente por Bruno", informou a equipe de Marrone por meio de um comunicado.

OPINIÃO MÉDICA

Para saber mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Giovana G. De Paula - que exerce a profissão de médica generalista na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SP), atuando com foco em urgência e emergência - que explica o quadro do cantor.

"Em casos como o do cantor Marrone, que sofreu um corte próximo ao supercílio após uma queda do palco, é essencial que ele tenha recebido avaliação médica para realização de sutura do corte e descartar qualquer lesão óssea ou neurológica, por meio da realização de exames de imagem como Tomografia de Cranio e Radiografia. Ainda, o paciente pode ser acomodado em observação neurológica", afirma.

A Dra. Giovana reforça que a gravidade de um corte próximo ao supercílio depende de fatores como profundidade, extensão e presença de corpos estranhos. Cortes superficiais geralmente não são graves e podem ser tratados em casa, porém ela alerta.

"Cortes mais profundos podem atingir músculos ou vasos sanguíneos, necessitando de avaliação médica e, possivelmente, sutura e até mesmo realização de Tomografia Computadorizada de Crânio. Além disso, por estar próximo aos olhos, é importante observar se houve algum impacto ocular", finaliza ao analisar o caso do cantor Marrone.

