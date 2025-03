Médica alerta para complicações associadas e diagnóstico de Carlos Alberto: 'Maior risco'

Carlos Alberto foi internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e teve sua agenda no SBT cancelada na semana passada

Internado na unidade de terapia semi-intensiva do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o último dia 26 de fevereiro, Carlos Alberto de Nóbrega (88) recebeu o diagnóstico de virose. A internação do apresentador de A Praça é Nossa fez o SBT cancelar as gravações que estavam previstas para o mesmo dia da sua hospitalização.

CARAS Brasil conversa com a Dra. Cibele Spinelli, médica nutróloga, para entender o quadro de saúde do humorista. De acordo com a especialista, a virose se manifesta em casos de desidratação severa. No entanto, outras agravantes também somam no desenvolvimento da doença.

"A internação por virose geralmente acontece quando o paciente apresenta sinais de desidratação severa, incapacidade de ingerir líquidos ou alimentos, febre persistente, queda do estado geral ou complicações associadas, como infecções secundárias. Em idosos, crianças pequenas e pessoas com comorbidades, os cuidados precisam ser redobrados, já que esses grupos têm maior risco de complicações", diz.

Segundo a médica, a internação se faz necessária para que o paciente fique em um ambiente hospitalar e tenha todo o suporte necessário em casos de complicações. "Permite a administração de fluidos intravenosos, monitoramento constante e suporte terapêutico adequado", afirma.

Dentre os sintomas, a especialista lista: "Febre alta persistente, sinais de comprometimento renal ou outras complicações". A especialista chama atenção para uma avaliação médica cuidadosa e rápida em pacientes que pertencem a grupos de maior risco, como crianças e idosos.

Mesmo em casos de internação necessária, como o do apresentador, o tratamento inclui repouso absoluto e uma hidratação adequada. "O tratamento da virose é, na maioria das vezes, sintomático. Inclui repouso, hidratação adequada (com água, soluções isotônicas e soro oral) e uma alimentação leve e equilibrada", finaliza.

