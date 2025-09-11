Médica alerta para alimentação em diagnósticos como de Claudia Raia: 'Tudo precisa ser adaptado'

Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Camila Ribeiro explica o diagnóstico relatado por Claudia Raia e aponta qual o impacto da alimentação no quadro
Claudia Raia (58) conhecida pela sinceridade que sempre transmitiu ao público, abriu o coração ao relembrar um episódio envolvendo sua saúde. No ano de 2022, nas redes sociais, a atriz revelou como descobriu conviver com o hipotireoidismo.
"Eu descobri que tinha hipotireoidismo depois de ter um ganho de peso, o que nunca tinha acontecido comigo, não era normal. Fui investigar e o médico na época pediu para fazer o exame de tireoide, poderia estar relacionado e estava! Eu nunca que ia imaginar que era este o motivo, mas era!", afirmou.
Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista à Dra. Camila Ribeiro, médica nutróloga, endocrinologista e infectologista com 15 anos de experiência no mercado. Ela responde sobre o quadro relatado por Claudia Raia.
Segundo informações do Ministério da Saúde, a tireoide é responsável pela regulação e controle de muitos órgãos vitais como o coração, o cérebro, o fígado e os rins, a tireoide é uma glândula muito importante para o bom funcionamento do corpo humano.
O corpo costuma dar sinais, mas eles podem ser sutis, por isso a médica alerta para a importância de realizar exames de sangue para confirmarem o diagnóstico. Ela destaca os principais sinais:
A Dra. Camila Ribeiro menciona que o hipotireoidismo acontece quando a glândula tireoide, que fica no pescoço e controla nosso metabolismo, produz menos hormônios do que deveria. Por isso, são necessários alguns cuidados com a alimentação.
"Quem tem hipotireoidismo pode (e deve!) levar uma vida saudável. Na alimentação, a base deve ser comida de verdade: frutas, verduras, proteínas magras, castanhas e grãos integrais. Nutrientes como iodo, selênio e zinco ajudam na saúde da tireoide. Já ultraprocessados, excesso de açúcar e exagero de frituras devem ser evitados", diz.
No exercício físico, a regularidade é o segredo. Abaixo, ela lista algumas dicas:
A médica reforça que cada caso é individual e exige acompanhament com um médico especialista, mas destaca que o tratamento costuma ser simplez e eficaz: consiste em repor o hormônio que a tireoide deixou de produzir, por meio de um comprimido diário.
"A dose é ajustada pelo endocrinologista conforme idade, peso, sintomas e exames. É um cuidado para a vida toda, mas com acompanhamento regular a pessoa pode viver normalmente, com energia e qualidade de vida", finaliza ao analisar casos como da atriz Claudia Raia.
Dra. Camila Ribeiro é médica (CRM 52879568) nutróloga, endocrinologista e infectologista.
