CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Médica alerta para alimentação em diagnósticos como de Claudia Raia: 'Tudo precisa ser adaptado'
Bem-estar e Saúde / O QUE ELA TEM?

Médica alerta para alimentação em diagnósticos como de Claudia Raia: 'Tudo precisa ser adaptado'

Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Camila Ribeiro explica o diagnóstico relatado por Claudia Raia e aponta qual o impacto da alimentação no quadro

Dra. Camila Ribeiro
por Dra. Camila Ribeiro

Publicado em 11/09/2025, às 14h28

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Claudia Raia desabafou sobre o diagnóstico de hipotireoidismo - Foto: Victor Pollak/ Globo/ Divulgação
Claudia Raia desabafou sobre o diagnóstico de hipotireoidismo - Foto: Victor Pollak/ Globo/ Divulgação

Claudia Raia (58) conhecida pela sinceridade que sempre transmitiu ao público, abriu o coração ao relembrar um episódio envolvendo sua saúde. No ano de 2022, nas redes sociais, a atriz revelou como descobriu conviver com o hipotireoidismo. 

"Eu descobri que tinha hipotireoidismo depois de ter um ganho de peso, o que nunca tinha acontecido comigo, não era normal. Fui investigar e o médico na época pediu para fazer o exame de tireoide, poderia estar relacionado e estava! Eu nunca que ia imaginar que era este o motivo, mas era!", afirmou.

O que diz a endocrinologista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista à Dra. Camila Ribeiro, médica nutróloga, endocrinologista e infectologista com 15 anos de experiência no mercado. Ela responde sobre o quadro relatado por Claudia Raia.

Segundo informações do Ministério da Saúde, a tireoide é responsável pela regulação e controle de muitos órgãos vitais como o coração, o cérebro, o fígado e os rins, a tireoide é uma glândula muito importante para o bom funcionamento do corpo humano. 

Quais são os primeiros sintomas?

O corpo costuma dar sinais, mas eles podem ser sutis, por isso a médica alerta para a importância de realizar exames de sangue para confirmarem o diagnóstico. Ela destaca os principais sinais:

  •  Cansaço constante, mesmo dormindo bem;
  • Queda de cabelo e unhas frágeis;
  • Pele seca;
  • Sensação de frio em excesso;
  • Intestino preso;
  • Mudanças no humor, como tristeza ou desânimo;
  • Pequeno ganho de peso sem motivo claro.

Qual a relação com a alimentação?

A Dra. Camila Ribeiro menciona que o hipotireoidismo acontece quando a glândula tireoide, que fica no pescoço e controla nosso metabolismo, produz menos hormônios do que deveria. Por isso, são necessários alguns cuidados com a alimentação. 

"Quem tem hipotireoidismo pode (e deve!) levar uma vida saudável. Na alimentação, a base deve ser comida de verdade: frutas, verduras, proteínas magras, castanhas e grãos integrais. Nutrientes como iodo, selênio e zinco ajudam na saúde da tireoide. Já ultraprocessados, excesso de açúcar e exagero de frituras devem ser evitados", diz.

No exercício físico, a regularidade é o segredo. Abaixo, ela lista algumas dicas: 

  1. "Atividades aeróbicas, como caminhada ou dança, ajudam na disposição e no controle de peso";
  2. "Musculação preserva músculos e melhora o metabolismo";
  3. "Tudo precisa ser adaptado à energia de cada pessoa e acompanhado de perto pelo médico".

Qual o tratamento?

A médica reforça que cada caso é individual e exige acompanhament com um médico especialista, mas destaca que o tratamento costuma ser simplez e eficaz: consiste em repor o hormônio que a tireoide deixou de produzir, por meio de um comprimido diário.

"A dose é ajustada pelo endocrinologista conforme idade, peso, sintomas e exames. É um cuidado para a vida toda, mas com acompanhamento regular a pessoa pode viver normalmente, com energia e qualidade de vida", finaliza ao analisar casos como da atriz Claudia Raia.

Leia também: Claudia Raia desabafa sobre diagnóstico e médica alerta: 'Mulheres são as mais afetadas'

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DA ATRIZ  E PRODUTORA TEATRAL CLAUDIA RAIA NAS REDES SOCIAIS:

Dra. Camila Ribeiro

Dra. Camila Ribeiro é médica (CRM 52879568) nutróloga, endocrinologista e infectologista. Formada na Universidade Iguaçu (UNIG), possui 15 anos de experiência no mercado; Há 10 anos, trabalha com o método de emagrecimento e possui também sólida experiência na área de Medicina Integrativa e com foco em injetáveis e implantes hormonais e não hormonais. Fez residência em Infectologia na FIOCRUZ, e tem especialização em Endocrinologia pelo IPEMED. Camila também é especializada pela ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia) e tem formação em Ortomolecular com o Dr. Artur Lemos. Ela também tem sólida experiência em Gestão na Área Pública, já tendo ocupado os cargos de Diretora do Departamento Médico da Alerj, Secretária Executiva de Saúde do Município de Japeri e Diretora do Hospital de Lajes de Paracambi.

claudia raiaalimentaçãonutrólogaendocrinologistahipotireoidismo
Claudia Raia Claudia Raia  

Leia também

CONFUSÃO!

Médico alerta sobre confusão de sintomas de Priscila Fantin - Foto: Reprodução/Instagram

Especialista alerta sobre confusão de Priscila Fantin: 'Extremamente comum'

DPOC

João Gordo mudou estilo de vida após diagnóstico - Foto: Reprodução/Instagram

Médica explica doença diagnosticada no apresentador João Gordo: 'Não tem cura'

TRATAMENTO

Viih Tube passa férias em paraíso - Foto: Reprodução/Instagram

Corpo real! Viih Tube é alvo de críticas e especialista esclarece mitos da celulite: 'Multifatorial'

CUIDADOS

Noiva de MC Guimê, Fernanda Stroschein está grávida e enfrenta a cefaleia; médico alerta - Reprodução/Instagram

Grávida, noiva de MC Guimê sofre de cefaleia e médico alerta: 'abordagem cautelosa'

ENTENDA

O cantor Eduardo Costa surpreendeu ao mostrar o resultado do transplante capilar - Foto: Reprodução/Instagram

Quando fazer o mesmo transplante que Eduardo Costa? Médica aponta: 'Nessas situações só'

RELAÇÃO COM A IDADE

Reynaldo Gianecchini teve um linfoma não-Hodgkin, mas atualmente está completamente recuperado e curado - Foto: Globo / Evelyn Kosta

Médico sobre câncer enfrentado por Reynaldo Gianecchini: 'Afetam adultos jovens e até crianças'

Últimas notícias

Jay-Z e BeyoncéBeyoncé adquire propriedade em um vilarejo da Inglaterra e divide opiniões
Adriana Lima aposta em looks versáteis e práticosConfira 5 looks da C&A que são os queridinhos de Adriana Lima - CARAS Indica
Margot RobbieAbusando do decote e transparência, Margot Robbie chama atenção em Londres
Vini Jr e Virginia FonsecaFuturo de Vini Jr com Virginia é revelado por vidente: 'Química'
Médico alerta sobre confusão de sintomas de Priscila FantinEspecialista alerta sobre confusão de Priscila Fantin: 'Extremamente comum'
João Gordo mudou estilo de vida após diagnósticoMédica explica doença diagnosticada no apresentador João Gordo: 'Não tem cura'
The Town: quatro itens para não pagar mico no festival4 produtos para não 'pagar mico' no The Town; confira dicas valiosas - CARAS Indica
Elize FleuryEstrela da Casa terá oficina com Elize Fleury, que ensina técnicas vocais nas redes sociais
No elenco da novela global Êta Mundo Melhor! o ator aproveita os dias de folga na Ilha de CARAS ao lado da noivaMiguel Rômulo, de Êta Mundo Melhor!, revela se pretende ter filhos; confira
Viih Tube passa férias em paraísoCorpo real! Viih Tube é alvo de críticas e especialista esclarece mitos da celulite: 'Multifatorial'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade