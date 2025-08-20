Médica alerta Duda Reis após retomada da rotina: 'Exige atenção redobrada'

Em entrevista à CARAS Brasil, a cirurgiã plástica comenta os cuidados após cirurgias combinadas de Duda Reis e reforça a importância do tempo de recuperação

A influenciadora digital Duda Reis (24) recebeu alta médica para retomar os treinos um mês depois de realizar um combo de cirurgias plásticas: mastopexia com prótese, lipoaspiração e remoção de excesso de pele. O procedimento foi motivado pelas mudanças corporais após a gestação de sua filha, Aurora, especialmente o excesso de pele.

Mas afinal, qual é o tempo ideal para voltar aos exercícios depois de uma cirurgia como essa? A cirurgiã plástica Heloise Manfrim respondeu à CARAS Brasil.

Quando é seguro voltar aos treinos?

Segundo a especialista, cada paciente tem um ritmo próprio, mas existe uma média de tempo recomendada.

“O tempo de retorno às atividades físicas varia de acordo com cada paciente e com a conduta do cirurgião plástico. Mas, em média, nas cirurgias que realizamos no protocolo SuperMom, que envolvem mastopexia, lipoaspiração e abdominoplastia, com 15 dias já é possível retornar às atividades físicas leves. Isso desde que não haja impacto, treino de peitoral ou da musculatura abdominal. A partir desse momento, já se pode iniciar treinos mais leves para pernas e braços, além de atividades aeróbicas como esteira, escada e elíptico”, explica.

Apesar disso, a médica alerta para os riscos do retorno precoce: “Antecipar o retorno às atividades físicas, especialmente nos primeiros 15 dias, pode trazer riscos como o acúmulo de líquidos (seroma), sangramentos ou formação de hematomas. Esses quadros podem, em alguns casos, exigir nova intervenção cirúrgica para drenagem ou controle de sangramento, embora isso seja raro”, alerta a cirurgiã.

A importância do sutiã cirúrgico

Duda tem seguido a recomendação médica de voltar aos treinos de forma gradual e sempre com o uso do sutiã pós-cirúrgico. A peça, segundo a especialista, é indispensável.

“A recomendação do uso do sutiã cirúrgico, e também dos modeladores, é fundamental porque ele garante a compressão adequada dos tecidos operados. Isso ajuda a evitar o acúmulo de líquidos, conhecido como seroma, que é muito comum quando o paciente não utiliza essas peças”, explica Heloise.

Além da segurança, o acessório garante resultado mais harmonioso: “O sutiã cirúrgico contribui para o posicionamento correto dos implantes e tecidos, evitando deslocamentos. Quando se usa roupas comuns no lugar dos modeladores, não se tem o mesmo controle sobre a compressão e a sustentação. O modelador ajuda a eliminar o que chamamos de ‘espaço morto’, que são áreas internas com espaço livre e que favorecem o acúmulo de líquido. Portanto, ele é essencial para uma recuperação mais segura e eficiente”, reforça.

Cuidados extras em cirurgias combinadas

No caso de Duda, que passou por mais de um procedimento de uma só vez, a atenção deve ser redobrada.

“A cirurgia combinada, como a realizada pela Duda, é um procedimento bastante comum. A principal recomendação é que ela seja conduzida por uma equipe experiente e treinada especificamente para cirurgias associadas. É importante respeitar o limite da superfície corporal que será operada para evitar aumento dos riscos e garantir que o tempo cirúrgico não ultrapasse sete ou oito horas. Esse controle reduz significativamente as chances de complicações graves no pós-operatório”, afirma a cirurgiã.

Além da técnica, a recuperação depende de preparo e acompanhamento: “Também é essencial contar com uma equipe interdisciplinar bem preparada. Um bom preparo pré-operatório é determinante para uma recuperação mais rápida e segura. O ideal é que a paciente consiga deambular (andar) entre três a cinco horas após a cirurgia, e que no dia seguinte já esteja seguindo todas as orientações quanto à drenagem linfática, banho e movimentação. Em alguns casos, o uso da câmara hiperbárica pode ser indicado para reduzir os riscos decorrentes de cirurgias prolongadas”, conclui.

