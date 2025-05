Médica alerta complicações de quadro que atingiu Flavia Monteiro: 'Muita dor'

Em entrevista à CARAS Brasil, a fisiatra Regina Fornari Chueire explica a tendinite que atingiu a atriz Flavia Monteiro, eterna Carol de Chiquititas

Em setembro de 2023, a atriz Flavia Monteiro (52) usou seu perfil no Instagram para contar aos seguidores que desenvolveu uma tendinite após usar excessivamente o celular. O quadro pode ter algumas complicações para seus pacientes, como explica a fisiata Regina Fornari Chueire.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica diz que o nome correto para o quadro que atingiu Flavia Monteiro é Tenossinovite de De Quervain . "Isso é porque, quando digita no celular, usa muito o polegar e faz movimentos circulares, repetitivos e rápidos."

"Com isso, acaba inflamando vários tendões. O paciente começa com quadro de dor, inchaço e chega a ter dificuldade de realizar movimentos de vida diária, como fazer a prensão de uma escova de cabelo, abrir uma porta... justamente porque fica com muita dor nesses movimentos", acrescenta.

Leia também: Flavia Monteiro, de Chiquititas, revela momento de crise após a pandemia: 'Precisei me recolher'

Na época, a atriz contou que ficou surpresa ao receber o diagnóstico. "Olha o que o excesso de uso do meu celular trouxe para mim… Uma boa e chata tendinite! Presente dessa nova era digital. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo. Um dos motivos que tive que dar um tempo do celular e das redes! Alguém se identifica?", perguntou.

QUEM É FLAVIA MONTEIRO?

Nascida no Rio de Janeiro, Flavia Monteiro é uma atriz que ficou conhecida ao interpretar Carolina, na novela infanto-juvenil Chiquititas (SBT). Ela iniciou sua carreira no cinema, aos 14 anos, com o filme A Menina do Lado, e seu primeiro trabalho na TV foi em Vale Tudo, em sua exibição original. Hoje, ela é casada com o empresário Avner Saragossy, com quem tem uma filha, Sophia.

Leia mais em: Atriz da primeira Vale Tudo, Flavia Monteiro opina sobre remake: 'Pé de coelho'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE FLAVIA MONTEIRO EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: