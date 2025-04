Médica alerta Claudia Raia sobre doença: 'Potencialmente fatal'

A imunologista Brianna Nicoletti alerta Claudia Raia sobre doença que pode surgir do nada e comprometer a respiração; veja os sintomas e riscos

Antes de subir ao palco do especial de 60 anos da Globo, a atriz Claudia Raia chamou atenção por um inchaço nos olhos e rosto avermelhado. O episódio, segundo a própria artista, foi causado por um quadro de angioedema. Mas o que exatamente aconteceu com ela? E por que essa condição exige tanta atenção?

A imunologista Brianna Nicoletti explicou, em entrevista à CARAS Brasil, que o angioedema pode surgir de forma inesperada e atingir até mesmo quem nunca teve qualquer tipo de alergia.

"É uma resposta do sistema imunológico que provoca inchaços profundos, geralmente em áreas como olhos, lábios, rosto, garganta e língua", afirmou a médica.

Segundo ela, os gatilhos mais comuns incluem:

Reações a medicamentos (como anti-inflamatórios e antibióticos)

Alimentos (como frutos-do-mar, leite e oleaginosas)

Picadas de insetos

Mudanças extremas de temperatura

Estresse e esforço físico intenso

Formas hereditárias ou sem causa identificável

A médica alerta que, quando o inchaço atinge as vias respiratórias, o quadro se torna emergencial: "Em qualquer episódio de angioedema, especialmente quando há inchaço em regiões como boca, garganta ou dificuldade para respirar, o atendimento médico imediato é essencial. O risco de obstrução das vias aéreas torna a condição potencialmente fatal".

Existe prevenção ou diagnóstico antecipado?

Não há um exame único capaz de prever o angioedema em pessoas sem histórico. No entanto, sinais como histórico familiar ou doenças autoimunes podem levantar suspeitas. Para casos recorrentes, exames como dosagem de C4 e C1 inibidor são indicados, especialmente se houver suspeita de angioedema hereditário.

"Para pessoas que já apresentaram reações leves, é possível fazer uma investigação com testes alérgicos, dosagem de C4 e C1 inibidor (no caso de suspeita de angioedema hereditário), além de uma avaliação clínica detalhada para identificar possíveis gatilhos. Causas imunológicas tratar doenças secundárias, corticoides e até pros casos mais graves imunobiológicos", explica a profissional.

Quando procurar ajuda médica?

Diante de qualquer sintoma de angioedema, especialmente quando afeta boca e garganta, o atendimento médico deve ser imediato. "Em qualquer episódio de angioedema, especialmente quando há inchaço em regiões como boca, garganta ou dificuldade para respirar, o atendimento médico imediato é essencial. O risco de obstrução das vias aéreas torna a condição potencialmente fatal", alerta.

Ela também explica o que acontece no corpo: "No momento da reação, o sistema imunológico está desencadeando a liberação de substâncias inflamatórias, como histamina ou bradicinina, dependendo do tipo de angioedema, que aumentam a permeabilidade dos vasos sanguíneos, permitindo que fluidos escapem e provoquem o inchaço".

Quanto ao tratamento, ela reforça: "O tratamento pode incluir anti-histamínicos, corticosteroides e adrenalina (em casos graves com anafilaxia associada). Em casa, o uso de medicamentos só deve ser feito com prescrição e orientação médica anterior. Autotratamento pode ser arriscado e atrasar medidas que salvam vidas".

Claudia Raia com olhos inchados por conta um angioedema - Instagram

Quem é Claudia Raia?

Atriz, bailarina e cantora, Claudia Raia é um dos nomes mais conhecidos da TV brasileira. Brilhou em novelas como A Favorita e Salve Jorge, além de se destacar nos palcos de musicais. Nascida em Campinas, também é mãe de três filhos e casada com o ator Jarbas Homem de Melo.

