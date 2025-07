MC Mirella lamenta internação: 'Não consigo me alimentar'

A funkeira MC Mirella está hospitalizada, com imunidade baixa e enfrentando momentos de náuseas. Leia o relato dela

MC Mirella recorreu às redes sociais para relatar o quadro de saúde que enfrenta. Internada desde o fim de semana, a funkeira contou que não consegue se alimentar adequadamente desde sábado, 19, e que segue em observação após a realização de diversos exames, cujos resultados ainda não foram divulgados.

“Internada ainda. Só quero me recuperar logo. Estou toda furada. Tirei agora meus acessos, mas vou ter que colocar de novo. Estou bem ruinzinha”, iniciou o vídeo. A artista, de 27 anos de idade, afirmou que também passou por uma tomografia e relatou reações adversas ao contraste utilizado no exame.

“Minha imunidade está baixíssima. Estou tentando tomar o máximo de líquido que eu consigo, mas não estou conseguindo me alimentar com comida sólida. Desde sábado estou sem comer direito, comida mesmo. Imagina o corpo sem nenhuma proteína! Não sei o que dizer para vocês”, continuou.

Ela ainda contou que as náuseas se intensificam com o cheiro dos alimentos e que, mesmo com fome, não consegue manter nada no estômago. “Agora estou conseguindo falar, mas hoje, desde manhã, fiquei bem ruim. Só quero conseguir comer. Eu sinto fome, mas não consigo comer. O cheiro da comida começa a me enjoar ou eu como e ponho para fora. Muito obrigada pelas mensagens, estou me sentindo especial", concluiu a cantora.

Filha surpreende com gestos

Reservada quanto à exposição de sua filha, Serena, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com Dynho Alves, a artista repostou um vídeo em que a pequena aparece mostrando as novas habilidades desbloqueadas.

"Você é tão abençoada minha filha te amo pro resto da minha vida, muito orgulhoso dessa neném inteligente, obrigado por escrever o capítulo mais lindo da minha vida", escreveu o papai na legenda da publicação.

No registro, a pequena repete palavras como "mamãe", "não" e "papai", e ainda identifica partes do corpo ao ser questionada pela cantora. Quando ouve "onde está o nariz?", por exemplo, não hesita em apontar para o próprio rosto, despertando sorrisos e palmas das pessoas ao seu redor.

