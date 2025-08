MC Livinho fora da Dança dos Famosos? Médica alerta para lesão grave: ‘Ruptura’

MC Livinho estaria fora da Dança dos Famosos por conta de uma lesão grave; a Dra. Maria Cecília alertou sobre o quadro para a CARAS Brasil

MC Livinho foi anunciado no domingo (3) como participante do Dança dos Famosos e outra notícia surpreendeu a internet na noite da última terça (5): o cantor estaria fora do reality show devido à lesão que sofreu no pulmão em julho. A informação dada pelo colunista Flávio Ricco no Portal Leo Dias e ainda não foi confirmada pela Globo ou pelo cantor. Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Maria Cecília Maiorano alertou para a perfuração do órgão que ele sofreu.

O que é a perfuração de pulmão?

MC Livinho sofreu o acidente em 28 de julho, após gravar um DVD marcante em sua carreira. O cantor sofreu um acidente de moto e foi socorrido pelo motorista, chegando a realizar uma cirurgia de emergência. Segundo a pneumologista, a lesão acontece da seguinte forma: "A perfuração pulmonar ocorre quando há uma ruptura no tecido do pulmão, geralmente causada por traumas, como acidentes de trânsito. Essa lesão pode permitir que o ar escape para fora do pulmão, acumulando-se na cavidade torácica — o que leva ao chamado pneumotórax. Os principais riscos incluem falta de ar intensa, dor no peito, queda da oxigenação e, em casos graves, colapso pulmonar e risco de morte se não tratado adequadamente."

A médica também fala que a evolução é boa, principalmente se o tratamento contra a perfuração for realizado de forma rápida e com o paciente seguindo as orientações médicas: "Após a cicatrização completa do pulmão, a maioria das pessoas volta às suas atividades normais, inclusive exercícios. No entanto, se o tratamento for mal conduzido, há risco de complicações como recidiva do pneumotórax, infecções ou fibrose pleural localizada. Por isso, o retorno a atividades intensas como dança ou esportes deve ser feito com autorização médica."

Dança poderia atrapalhar?

O elenco é submetido a vários ritmos e ensaios, ou seja, exercícios físicos de alta intensidade. A Dra. Maria Cecília pontua que, em casos com perfurações de pulmão recente, o melhor é o repouso ou atividades mais leves: "É necessário um período de repouso para permitir que o pulmão se expanda completamente e a lesão cicatrize. Atividades como dança ou esportes podem aumentar a pressão dentro do tórax e interferir na reexpansão pulmonar, além de aumentar o risco de complicações como aumento do vazamento de ar do pulmão para o espaço entre as pleuras, o que chamamos de pneumotórax. Exercícios físicos mais leves são muito bem vindos, sob orientação de médico e fisioterapeuta."

Por fim, a médica fala que o tratamento depende do caso da lesão: nos mais leves, a observação e o repouso são os mais adequados. Nos moderados para graves, pode ser que a drenagem torácica seja realizada, um procedimento que coloca um tubo no tórax para remover o ar acumulado. Nos mais complexos, como o de Livinho, a cirurgia é o melhor caminho. Ela finaliza: "A reabilitação pulmonar e o acompanhamento com médico e fisioterapeuta são fundamentais na recuperação."

