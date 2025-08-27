CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Quase um mês após o acidente, MC Livinho faz atualização de estado de saúde
Bem-estar e Saúde / Recuperação

Quase um mês após o acidente, MC Livinho faz atualização de estado de saúde

O cantor MC Livinho fala sobre seu estado de saúde após ter sofrido acidente de moto no final do mês de julho: "Eu tô bem, graças a Deus"

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 12h58

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
MC Livinho
MC Livinho - Fotos: Thiago Duran/BrazilNews

O cantor MC Livinho foi vítima de um acidente de trânsito enquanto andava de moto, no final do mês de julho. O ocorrido resultou em uma perfuração no pulmão do artista e na fratura de um dedo na mão esquerda. Na última terça-feira, 26, o funkeiro aproveitou a festa de seu colega de profissão, MC Daniel, para atualizar a mídia sobre seu estado atual.

Eu tô bem, graças a Deus. Melhorando, recuperando… Daqui a pouco tô zero. Já voltei ao corre, mas ainda no sapatinho. Em breve tô zero bala de novo. Tô fazendo sempre exercício físico sempre, porque não pode parar. É assim que a gente volta com a energia total”, contou o artista em entrevista à revista Quem.

Entenda o acidente

O cantor MC Livinho assustou os fãs no final do mês de julho, ao sofrer um acidente de moto na Zona Norte de São Paulo. O artista estava dirigindo quando foi fechado e derrubado por um carro, ele foi socorrido e levado às pressas para o hospital.

O funkeiro chegou a ficar internado na UTI por um dia, quando recebeu o diagnóstico da fratura no dedo esquerdo e da perfuração no pulmão. Ele chegou a publicar registros do momento desesperador em suas redes sociais, na época.

Estava indo cumprir um compromisso hoje. Por falta de prudência de um motorista no trânsito, fui derrubado. Depois, ele me ajudou. Deitei na calçada e comecei a cuspir sangue. Chegou o bombeiro, prestaram socorro, chegou a ambulância e me trouxe para o hospital. Fiz tomografia, radiografia, e me subiram para a UTI. Estou em estado de observação. Eu perfurei o pulmão. Mas sabe o que eu tiro disso? Uma lição, um aprendizado… Que Deus é mil grau. Olha a oportunidade que ele está dando para eu viver, mano. Vou cuidar do meu filho, da minha família”, escreveu ele em suas redes.

Dois dias depois, o funkeiro recebeu alta do hospital e tranquilizou os fãs em seus stories. “Recebi alta, minhas vidas, pega a visão! Recebi alta hoje, estou indo para a casa, e o que eu tenho a dizer é que é uma vida nova, Deus me deu uma nova oportunidade para escrever algo novo na minha vida. Estou indo embora e quero agradecer as orações de todos os fãs, todo mundo que se preocupou, minha família, a equipe médica aqui do hospital”, afirmou ele.

Leia também: MC Livinho conta por que decidiu deixar o Dança dos Famosos: 'Não dava mais'

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

SaúdeMC Livinho

Leia também

ENTENDA

José Loreto convive com diabetes do tipo 1 - Foto: João Cotta/ Globo

Médica alerta para doença de José Loreto: 'Sintomas aparecem de forma súbita e intensa'

SUSTO

Reynaldo Gianecchini descobriu doença que causa fraqueza muscular durante preparação para musical - Foto: Reprodução/Instagram

Médico alerta para complicações na doença de Reynaldo Gianecchini: 'Sobrecarga'

Recuperação

Rafaela Marquezini - Foto: Reprodução / Instagram

Apresentadora da Globo fala sobre diagnóstico que a levou à UTI: 'Quase morri'

Tratamento

Eduardo Suplicy - Foto: Reprodução/Instagram

Eduardo Suplicy é internado e revela que passará por procedimento; saiba o que ele tem

Diagnóstico

Jessie J - Foto: Reprodução / Instagram

Os sintomas que Jessie J sentiu antes do diagnóstico de câncer de mama

ATENÇÃO!

Osmar Prato recebeu o diagnóstico de câncer em 2013 e hoje está totalmente recuperado - Foto: Victor Chapetta/Agnews

Médico alerta câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Sintomas podem ser confundidos'

Últimas notícias

Bruce WillisBruce Willis vive em casa separada da família devido a diagnóstico de demência
José Loreto convive com diabetes do tipo 1Médica alerta para doença de José Loreto: 'Sintomas aparecem de forma súbita e intensa'
Solange (Alice Wegmann) e Afonso (Humberto Carrão) na novela Vale TudoVale Tudo: Saiba como Afonso descobre que será pai
Diego Hypolito e Gil do VigorUm novo romance? Diego Hypolito fala sobre rumores com Gil do Vigor
Reynaldo Gianecchini descobriu doença que causa fraqueza muscular durante preparação para musicalMédico alerta para complicações na doença de Reynaldo Gianecchini: 'Sobrecarga'
Rafael BritoChef do Pesadelo na Cozinha e do MasterChef morre aos 37 anos
Rafaela MarqueziniApresentadora da Globo fala sobre diagnóstico que a levou à UTI: 'Quase morri'
MC LivinhoQuase um mês após o acidente, MC Livinho faz atualização de estado de saúde
Nesta quarta-feira, 27, Carlos Lombardi completa 67 anosCarlos Lombardi completa 67 anos; autor teve projeto recusado pela TV Globo
ChitãozinhoApartamento de Chitãozinho: Sofisticação chama a atenção no local
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade