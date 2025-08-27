Quase um mês após o acidente, MC Livinho faz atualização de estado de saúde

O cantor MC Livinho fala sobre seu estado de saúde após ter sofrido acidente de moto no final do mês de julho: "Eu tô bem, graças a Deus"
Publicado em 27/08/2025, às 12h58
O cantor MC Livinho foi vítima de um acidente de trânsito enquanto andava de moto, no final do mês de julho. O ocorrido resultou em uma perfuração no pulmão do artista e na fratura de um dedo na mão esquerda. Na última terça-feira, 26, o funkeiro aproveitou a festa de seu colega de profissão, MC Daniel, para atualizar a mídia sobre seu estado atual.
“Eu tô bem, graças a Deus. Melhorando, recuperando… Daqui a pouco tô zero. Já voltei ao corre, mas ainda no sapatinho. Em breve tô zero bala de novo. Tô fazendo sempre exercício físico sempre, porque não pode parar. É assim que a gente volta com a energia total”, contou o artista em entrevista à revista Quem.
O cantor MC Livinho assustou os fãs no final do mês de julho, ao sofrer um acidente de moto na Zona Norte de São Paulo. O artista estava dirigindo quando foi fechado e derrubado por um carro, ele foi socorrido e levado às pressas para o hospital.
O funkeiro chegou a ficar internado na UTI por um dia, quando recebeu o diagnóstico da fratura no dedo esquerdo e da perfuração no pulmão. Ele chegou a publicar registros do momento desesperador em suas redes sociais, na época.
“Estava indo cumprir um compromisso hoje. Por falta de prudência de um motorista no trânsito, fui derrubado. Depois, ele me ajudou. Deitei na calçada e comecei a cuspir sangue. Chegou o bombeiro, prestaram socorro, chegou a ambulância e me trouxe para o hospital. Fiz tomografia, radiografia, e me subiram para a UTI. Estou em estado de observação. Eu perfurei o pulmão. Mas sabe o que eu tiro disso? Uma lição, um aprendizado… Que Deus é mil grau. Olha a oportunidade que ele está dando para eu viver, mano. Vou cuidar do meu filho, da minha família”, escreveu ele em suas redes.
Dois dias depois, o funkeiro recebeu alta do hospital e tranquilizou os fãs em seus stories. “Recebi alta, minhas vidas, pega a visão! Recebi alta hoje, estou indo para a casa, e o que eu tenho a dizer é que é uma vida nova, Deus me deu uma nova oportunidade para escrever algo novo na minha vida. Estou indo embora e quero agradecer as orações de todos os fãs, todo mundo que se preocupou, minha família, a equipe médica aqui do hospital”, afirmou ele.
