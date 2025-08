MC Livinho é anunciado no Dança dos Famosos dias após sofrer acidente e médico alerta: 'Esforços'

No último domingo, 3, poucos dias após sofrer uma perfuração no pulmão, MC Livinho foi anunciado como participante da Dança dos Famosos 2025

No último domingo, 3, MC Livinho (30) foi anunciado como um dos participantes da Dança dos Famosos 2025. O artista foi confirmado no quadro do Domingão com Huck poucos dias após receber alta hospitalar com uma perfuração no pulmão. Logo depois de deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o cantor sofreu um novo acidente ao cair em sua própria casa.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Carlos Cedano explica que, em situações como a do músico, é recomendado um período de repouso. "O tempo necessário de repouso vai depender da gravidade do caso, que depende de uma adequada avaliação médica, tanto clínica como exames", destaca.

"A melhor pessoa para dizer quando o cantor poderá realizar esforços é o médico que o acompanha e é fundamental que ele siga as orientações e não realize esforços antes de ser liberado, especialmente em atividades que demandam maiores esforços como a dança, sob risco de ter muitas dores, prejudicar a recuperação, e até de desestabilizar e piorar o quadro", acrescenta.

Em suas redes sociais, MC Livinho contou que levou um grande susto após retornar à sua casa. O cantor sofreu uma queda enquanto tomava banho, mas decidiu permanecer em sua residência se recuperando. O ortopedista pontua que sofrer uma queda tão pouco tempo após o acidente anterior gera preocupação e pode agravar o quadro anterior.

"O mais prudente nesse caso seria ir ao pronto-socorro fazer uma nova avaliação para ver se houve alguma piora. De qualquer forma, o cantor deve manter o repouso e tomar muito cuidado para prevenir novas quedas. As dores nessa fase são normais, mas é preciso prestar atenção e, caso haja piora das dores, retornar imediatamente ao hospital", finaliza sobre o caso do cantor.

