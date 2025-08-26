CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. MC Livinho conta por que decidiu deixar o Dança dos Famosos: 'Não dava mais'
Bem-estar e Saúde / Desabafo

MC Livinho conta por que decidiu deixar o Dança dos Famosos: 'Não dava mais'

O cantor MC Livinho falou sobre sua saída do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, enquanto se recupera do acidente de moto que sofreu

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 26/08/2025, às 13h55

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
MC Livinho
MC Livinho - Foto: Reprodução/Instagram

O cantor MC Livinho falou sobre sua saída do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, enquanto se recupera do acidente de moto que sofreu em 29 de julho. Em entrevista ao portal GShow, ele revelou que as dores na região do pulmão motivaram a decisão. Com a saída, a produção precisou agir rapidamente para encontrar um substituto, e o escolhido foi o ator Lucas Leto, intérprete de Sardinha na novela Vale Tudo, da Globo.

Sem andar de avião por orientação médica, MC Livinho fez o trajeto de São Paulo ao Rio de Janeiro de van no dia 10 de julho, chegando aos Estúdios Globo para a estreia do quadro no Domingão com Huck. No entanto, a viagem cansativa, somada à espera para entrar ao vivo, intensificou as dores na região do pulmão, levando o cantor a concluir que, desta vez, não poderia participar da competição.

"Foram seis horas sentado até chegar aos Estúdios Globo, às 11 da manhã, no dia da estreia do programa, que começou às 18h. Isso incomodou muito o meu pulmão, fui ficando com mais dor, que ficou intensa e aí que acendeu a luz vermelha, e vi que não dava mais para mim. Foi quando resolvi falar ao vivo no programa", detalhou.

"Estava com muito desconforto. Era dor na costela, no pulmão, nas costas... Puxo o ar e, às vezes, ainda sinto uma pontada na costela. Enquanto essa e outras dores não passarem, vou ficar quieto", continou. "Quero estar 100%. Deus me deu a oportunidade de estar aqui e tenho repensado em tudo na minha vida", pontuou em seguida.

Diagnóstico

O artista, que foi levado ao hospital após colidir com um carro, recebeu o diagnóstico de uma fratura com necessidade de sutura (FCC) no dedo da mão esquerda e uma perfuração no pulmão, e ficou em observação na UTI por cerca de 24 horas. Recentemente, ele contou detalhes de seu diagnóstico"O que tive foi uma perfuração no pulmão, com traumas e mais hematomas. Ainda tive uma hemorragia interna. O médico me falou que já viu pacientes com o mesmo estado clínico que o meu, com a mesma estrutura de corpo, e que faleceram. O pior já passou e Deus está comigo. Agora, neste momento, estou me recuperando", pontuou.

O que aconteceu com MC Livinho?

Logo após o acidente, ele fez um post nas redes sociais e explicou o que aconteceu."Estava indo cumprir um compromisso hoje. Por falta de prudência de um motorista no trânsito, fui derrubado. Depois, ele me ajudou. Deitei na calçada e comecei a cuspir sangue. Chegou o bombeiro, prestaram socorro, chegou a ambulância e me trouxe para o hospital. Fiz tomografia, radiografia, e me subiram para a UTI. Estou em estado de observação. Eu perfurei o pulmão. Mas sabe o que eu tiro disso? Uma lição, um aprendizado… Que Deus é mil grau. Olha a oportunidade que ele está dando para eu viver, mano. Vou cuidar do meu filho, da minha família", disse ele. 

E completou: "O mais preocupante foi na hora que eu cheguei aqui. Eu olhei para o teto da ambulância e comecei a ver aquela luz ficar muito forte, minha voz escurecendo, minha pressão baixando, calafrio subindo, o frio me dominando de um jeito. E eu comecei a me despedir. Falei: ‘Estou partindo. Deus abençoe, amo vocês, me perdoem’. Eu tive uma conversa com Deus, mas não era o meu momento, mas eu pensei que era. Eu achei que tinha tido uma hemorragia interna que não teria como fazer mais nada e graças a Deus estou na sala de UTI em observação". 

Veja também: Médico alerta sobre alta hospitalar de MC Livinho com perfuração no pulmão: 'Não foram tão graves'

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

MC Livinho

Leia também

ATENÇÃO!

Osmar Prato recebeu o diagnóstico de câncer em 2013 e hoje está totalmente recuperado - Foto: Victor Chapetta/Agnews

Médico alerta câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Sintomas podem ser confundidos'

Recuperação

Rafael Motta - Foto: Reprodução / Instagram

Ex-deputado federal está em coma após acidente de kitesurf em Natal

CUIDADOS MENTAIS

Rodrigo Faro teve surpresa da esposa no Domingão com Hulk - Fotos: Reprodução/Instagram

Especialista faz alerta sobre saúde mental de Rodrigo Faro: 'Sobrecarga'

Recuperação

Thiago Martins - Foto: Reprodução / Instagram

Thiago Martins volta sua rotina de treinos após internação

Sem plásticas

Regina Casé afirma que nunca fez procedimentos estéticos - Foto: Reprodução/Instagram

Médica explica decisão de Regina Casé sobre cuidados com a beleza e alerta: 'Ela é sensível a tudo'

ATENÇÃO!

No mês de janeiro, Vitória Strada revelou que já enfrentou o vício em cigarro eletrônico - Foto: Leo Rosario/Globo

Vitória Strada desabafa sobre vício e médica alerta: 'Falsa sensação de ser inofensivo'

Últimas notícias

Osmar Prato recebeu o diagnóstico de câncer em 2013 e hoje está totalmente recuperadoMédico alerta câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Sintomas podem ser confundidos'
Ana Paula Siebert e Roberto JustusRoberto Justus revela resposta afiada da esposa para amigo dele: ‘É verdade’
Caetano Veloso e policial militar durante blitzDurante blitz, Caetano Veloso e Paula Lavigne recebem beijo de policial
Noivado de Taylor Swift e Travis KelceSaiba o valor do anel de noivado de Taylor Swift
Victória Miranda e Luan PereiraApontada como affair de Zé Felipe, modelo aparece ao lado de Luan Pereira
Rafael MottaEx-deputado federal está em coma após acidente de kitesurf em Natal
Ângela Vieira e Matheus NachtergaeleEstreia de O Balé Que Você Não Vê no Rio de Janeiro reúne famosos e celebra a dança afro-brasileira
Walcyr CarrascoWalcyr Carrasco fala sobre pressão e novos projetos na tv
Lorena Queiroz destaca paixão por atuar e ser influenciadora digitalLorena Queiroz confessa grande paixão na carreira: 'Quem eu sou de verdade'
No mês de julho, Daniela Aedo realizou apresentação no Brasil, no Teatro ViradalataDaniela Aedo, de Carinha de Anjo, revela maiores paixões no Brasil: 'Eu gosto muito!'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade