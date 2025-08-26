MC Livinho conta por que decidiu deixar o Dança dos Famosos: 'Não dava mais'

O cantor MC Livinho falou sobre sua saída do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, enquanto se recupera do acidente de moto que sofreu
O cantor MC Livinho falou sobre sua saída do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, enquanto se recupera do acidente de moto que sofreu em 29 de julho. Em entrevista ao portal GShow, ele revelou que as dores na região do pulmão motivaram a decisão. Com a saída, a produção precisou agir rapidamente para encontrar um substituto, e o escolhido foi o ator Lucas Leto, intérprete de Sardinha na novela Vale Tudo, da Globo.
Sem andar de avião por orientação médica, MC Livinho fez o trajeto de São Paulo ao Rio de Janeiro de van no dia 10 de julho, chegando aos Estúdios Globo para a estreia do quadro no Domingão com Huck. No entanto, a viagem cansativa, somada à espera para entrar ao vivo, intensificou as dores na região do pulmão, levando o cantor a concluir que, desta vez, não poderia participar da competição.
"Foram seis horas sentado até chegar aos Estúdios Globo, às 11 da manhã, no dia da estreia do programa, que começou às 18h. Isso incomodou muito o meu pulmão, fui ficando com mais dor, que ficou intensa e aí que acendeu a luz vermelha, e vi que não dava mais para mim. Foi quando resolvi falar ao vivo no programa", detalhou.
"Estava com muito desconforto. Era dor na costela, no pulmão, nas costas... Puxo o ar e, às vezes, ainda sinto uma pontada na costela. Enquanto essa e outras dores não passarem, vou ficar quieto", continou. "Quero estar 100%. Deus me deu a oportunidade de estar aqui e tenho repensado em tudo na minha vida", pontuou em seguida.
O artista, que foi levado ao hospital após colidir com um carro, recebeu o diagnóstico de uma fratura com necessidade de sutura (FCC) no dedo da mão esquerda e uma perfuração no pulmão, e ficou em observação na UTI por cerca de 24 horas. Recentemente, ele contou detalhes de seu diagnóstico. "O que tive foi uma perfuração no pulmão, com traumas e mais hematomas. Ainda tive uma hemorragia interna. O médico me falou que já viu pacientes com o mesmo estado clínico que o meu, com a mesma estrutura de corpo, e que faleceram. O pior já passou e Deus está comigo. Agora, neste momento, estou me recuperando", pontuou.
Logo após o acidente, ele fez um post nas redes sociais e explicou o que aconteceu."Estava indo cumprir um compromisso hoje. Por falta de prudência de um motorista no trânsito, fui derrubado. Depois, ele me ajudou. Deitei na calçada e comecei a cuspir sangue. Chegou o bombeiro, prestaram socorro, chegou a ambulância e me trouxe para o hospital. Fiz tomografia, radiografia, e me subiram para a UTI. Estou em estado de observação. Eu perfurei o pulmão. Mas sabe o que eu tiro disso? Uma lição, um aprendizado… Que Deus é mil grau. Olha a oportunidade que ele está dando para eu viver, mano. Vou cuidar do meu filho, da minha família", disse ele.
E completou: "O mais preocupante foi na hora que eu cheguei aqui. Eu olhei para o teto da ambulância e comecei a ver aquela luz ficar muito forte, minha voz escurecendo, minha pressão baixando, calafrio subindo, o frio me dominando de um jeito. E eu comecei a me despedir. Falei: ‘Estou partindo. Deus abençoe, amo vocês, me perdoem’. Eu tive uma conversa com Deus, mas não era o meu momento, mas eu pensei que era. Eu achei que tinha tido uma hemorragia interna que não teria como fazer mais nada e graças a Deus estou na sala de UTI em observação".
Veja também: Médico alerta sobre alta hospitalar de MC Livinho com perfuração no pulmão: 'Não foram tão graves'
