CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. MC Carol surpreende ao mostrar antes e depois após perder 54 quilos
Bem-estar e Saúde / Emagrecimento

MC Carol surpreende ao mostrar antes e depois após perder 54 quilos

A Mc Carol desabafou sobre as transformações em sua vida após perder mais de 54 quilos desde a cirurgia bariátrica realizada no fim de 2022.

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 07/09/2025, às 08h13

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Mc Carol
Mc Carol - Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Mc Carol usou as redes sociais neste sábado, 6,para desabafar sobre as transformações em sua vida após perder mais de 54 quilos desde a cirurgia bariátrica realizada no fim de 2022. A funkeira destacou conquistas que antes pareciam distantes, como usar o banheiro em aviões, vestir roupas longas e justas e se apresentar por uma hora em pé sem dores ou falta de ar.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, a funkeira escreveu: “Vocês não têm noção do quanto me sinto feliz em poder usar outros tipos de roupa, vestido longo, colado… De conseguir fazer um show de uma hora em pé, sem sentir dor e falta de ar, de usar o banheiro do avião, de poder sentar numa cadeira de plástico e etc.!”, analisou.

Na publicação, ela compartilhou fotos de seu corpo antes do procedimento e, em seguida, mostrou como está atualmente.

MC Carol antes de emagrecer – Foto: Reprodução/ Instagram
MC Carol antes de emagrecer – Foto: Reprodução/ Instagram

MC Carol depois de emagrecer – Foto: Reprodução/ Instagram
MC Carol depois de emagrecer – Foto: Reprodução/ Instagram

MC Carol adiou fazer a bariátrica por medo

Em recente  entrevista para a Quem, ela falou sobre a decisão de passar pelo procedimento. "Demorei muito tempo para fazer. Tinha que ter feito aos 18 e fui enrolando. Aí, com quase 30, fui lá e fiz. Tinha medo. As pessoas falavam: 'bariátrica mata, você vai morrer'. Acho que antigamente tinha que cortar de cima a baixo. Mas hoje em dia são só quatro furinhos e acabou", disse ela.

A cantora relembrou o quanto sofreu com as crises de vesícula. "O que me levou a fazer a bariátrica foi ter feito a cirurgia da vesícula forçada. Fui obrigada a operar a vesícula porque fiquei dois anos sofrendo, tendo crises, e uma noite liguei para o meu médico e falei: 'Doutor, pelo amor de Deus, me passa um remédio mais forte. E ele falou: 'Carol, não tem remédio mais forte. Você precisa operar urgente senão vai morrer'. Aí tive que operar porque sentia muita dor e tinha que trabalhar".

Na ocasião, o médico explicou que a bariátrica seria parecida. "O médico me falou: 'Na bariátrica vou furar no mesmo lugar, vai ser a mesma recuperação'. Falei: 'Mentira, para de caô, doutor!'. Ele falou que ia ser a mesma dor e foi. Foi a mesma recuperação".

Carol ainda contou que a recuperação foi tranquila. "Foi bem tranquilo, foi impressionante para mim. Não tomei vitamina nenhuma, nada. Só tive enjoo. Sentia enjoo com o cheiro do sabão em pó. Tinha que lavar minha roupa com o mínimo de sabão. Também enjoava com cheiro de perfume, de feijão, de manteiga. Mas a bariátrica me surpreendeu".

Leia também: MC Carol relembra dificuldades ao celebrar compra de sua mansão

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

mc carol

Leia também

Recuperação

Erin Bates - Foto: Reprodução/Instagram

Estrela de reality está em estado grave após sétimo parto; marido conta o que aconteceu

Recuperação

Raul Gil - Foto: Reprodução / Record TV

Raul Gil: quadro de saúde do apresentador é atualizado em novo boletim médico

CHOCANTE

Bruna Biancardi contraiu celulite facial após espremer espinha - Foto: Reprodução/Instagram

Inchaço na boca impressiona! Bruna Biancardi recebe diagnóstico, e médico analisa: 'É perigoso'

CELULITE FACIAL

Bruna Biancardi surgiu com rosto visivelmente inchado em jogo da NFL - Foto: Edu Araújo/AgNews

Bruna Biancardi contrai doença grave após espremer espinha, e médica explica: 'Pode ser fatal'

Recuperação

Amanda Wanessa recebe alta hospitalar - Foto: Reprodução / Instagram

Em coma vigil, Amanda Wanessa reaparece em nova foto após alta hospitalar

CERTO OU ERRADO?

Rafa Justus explicou situação durante entrevista - Foto: Reprodução/Instagram

Rafa Justus é excluída de grupo dos irmãos, e psicóloga analisa atitude: 'Algo que vai além'

Últimas notícias

MaraisaMaraisa se emociona ao esclarecer vídeo com fã-mirim: 'Dei o meu melhor'
Mc CarolMC Carol surpreende ao mostrar antes e depois após perder 54 quilos
Ary Mirelle e João GomesShow de João Gomes é cancelado às pressas após Ary Mirelle entrar em trabalho de parto
Erin BatesEstrela de reality está em estado grave após sétimo parto; marido conta o que aconteceu
Priscilla, João Lucas e Sasha MeneghelPriscilla quebra o silêncio sobre falas de João Lucas envolvendo afastamento
Famosos marcam presença no The TownConfira os looks dos famosos para o primeiro dia de The Town
PriscillaPriscilla revela que se casou de forma discreta com produtor musical
Vera Fischer é destaque na capa da CARASVera Fischer protesta contra a falta de espaço para veteranos na TV: 'Tudo está sendo jogado fora'
Raul GilRaul Gil: quadro de saúde do apresentador é atualizado em novo boletim médico
Bruna Biancardi contraiu celulite facial após espremer espinhaInchaço na boca impressiona! Bruna Biancardi recebe diagnóstico, e médico analisa: 'É perigoso'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade