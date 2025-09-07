MC Carol surpreende ao mostrar antes e depois após perder 54 quilos

A Mc Carol desabafou sobre as transformações em sua vida após perder mais de 54 quilos desde a cirurgia bariátrica realizada no fim de 2022.

A cantora Mc Carol usou as redes sociais neste sábado, 6,para desabafar sobre as transformações em sua vida após perder mais de 54 quilos desde a cirurgia bariátrica realizada no fim de 2022. A funkeira destacou conquistas que antes pareciam distantes, como usar o banheiro em aviões, vestir roupas longas e justas e se apresentar por uma hora em pé sem dores ou falta de ar.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, a funkeira escreveu: “Vocês não têm noção do quanto me sinto feliz em poder usar outros tipos de roupa, vestido longo, colado… De conseguir fazer um show de uma hora em pé, sem sentir dor e falta de ar, de usar o banheiro do avião, de poder sentar numa cadeira de plástico e etc.!”, analisou.

Na publicação, ela compartilhou fotos de seu corpo antes do procedimento e, em seguida, mostrou como está atualmente.

MC Carol adiou fazer a bariátrica por medo

Em recente entrevista para a Quem, ela falou sobre a decisão de passar pelo procedimento. "Demorei muito tempo para fazer. Tinha que ter feito aos 18 e fui enrolando. Aí, com quase 30, fui lá e fiz. Tinha medo. As pessoas falavam: 'bariátrica mata, você vai morrer'. Acho que antigamente tinha que cortar de cima a baixo. Mas hoje em dia são só quatro furinhos e acabou", disse ela.

A cantora relembrou o quanto sofreu com as crises de vesícula. "O que me levou a fazer a bariátrica foi ter feito a cirurgia da vesícula forçada. Fui obrigada a operar a vesícula porque fiquei dois anos sofrendo, tendo crises, e uma noite liguei para o meu médico e falei: 'Doutor, pelo amor de Deus, me passa um remédio mais forte. E ele falou: 'Carol, não tem remédio mais forte. Você precisa operar urgente senão vai morrer'. Aí tive que operar porque sentia muita dor e tinha que trabalhar".

Na ocasião, o médico explicou que a bariátrica seria parecida. "O médico me falou: 'Na bariátrica vou furar no mesmo lugar, vai ser a mesma recuperação'. Falei: 'Mentira, para de caô, doutor!'. Ele falou que ia ser a mesma dor e foi. Foi a mesma recuperação".

Carol ainda contou que a recuperação foi tranquila. "Foi bem tranquilo, foi impressionante para mim. Não tomei vitamina nenhuma, nada. Só tive enjoo. Sentia enjoo com o cheiro do sabão em pó. Tinha que lavar minha roupa com o mínimo de sabão. Também enjoava com cheiro de perfume, de feijão, de manteiga. Mas a bariátrica me surpreendeu".

