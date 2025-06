Maya Massafera passa por cirurgia para mudar detalhe em seu rosto

Maya Massafera realizou uma cirurgia estética em Londres, Inglaterra, para mudar a cor de um detalhe do seu rosto. Saiba o que ela fez

A influenciadora digital Maya Massafera passou por uma cirurgia estética após mudança de gênero. Desta vez, ela resolveu mudar a cor dos olhos.

De acordo com o Portal Leo Dias, a estrela viajou até Londres, na Inglaterra, para se submeter ao procedimento que altera a cor dos olhos. Ela decidiu se livrar dos olhos castanhos e agora desfila com os olhos verdes.

O procedimento aconteceu assim que ela chegou em Londres e a estrela já está recuperada do procedimento. Tanto que ela deve mostrar a nova cor dos olhos em breve.

Neste sábado, 14, Maya Massafera compartilhou fotos dos passeios na Europa e apareceu com óculos escuros. Porém, os fãs que deram zoom nas fotos já puderam perceber uma prévia da mudança na cor dos olhos dela. Confira abaixo!

Maya Massafera mostra prévia da cirurgia nos olhos - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maya Massafera (@mayamassafera)

Maya Massafera revela novo método para tomar hormônio

Recentemente Maya Massafera anunciou que irá testar um novo método para tomar os hormônios referentes à sua transição. Ao invés de tomar injeções, agora colocará um chip.

“Eu não estava tomando há um mês meu hormônio injetável na perna, porque eu tô com muita aflição de agulha. Ai hoje eu fiz um exame e a gente vai ver a possibilidade de colocar um chip na bunda com esse hormônio, que aí eu acho que ele libera sozinho esse hormônio e funciona por seis meses, para eu não ter que tomar mais essas injeções, que eu não estou aguentando mais”, revelou. Confira!

Maya Massafera rebate críticas

A influenciadora digital e apresentadora Maya Massafera usou as redes sociais para compartilhar um novo desabafo a respeito das críticas que vem recebendo em relação ao seu corpo. Em um vídeo, ela falou sobre sua perda de peso e ressaltou que o corpo dos outros nem deveria ser assunto.

"Estou cansada de ser saco de pancadas. Desde antes de eu aparecer na minha transição, quando descobriram contra a minha vontade (...) desde aquela época eu tô sendo saco de pancadas todo dia. O corpo de ninguém deveria ser pauta. Eu gosto de ser magra. Porém eu também sou magra e estou em fase de transição ainda porque eu preciso perder alguns músculos que eu tenho e isso não deveria ser pauta", iniciou.

"Isso não deveria ser pauta, sempre fui a favor do corpo livre. Se quer ser gordo, seja, se quer ser magro, seja, se quer ser malhado, seja. Desde antes, do corpo do falecido, eu fazia vídeos de gordofobia", continuou a influenciadora.

