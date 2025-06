Mauro Sousa desabafa sobre miocardite, e médico explica 5 fatores de risco: 'Pode causar morte súbita'

Filho de Maurício de Sousa, Mauro Sousa relembra susto com o diagnóstico e especialista detalha os riscos da inflamação no músculo do coração.

Mauro Sousa (37) achou que estava sendo vítima de um infarto quando passou mal em 2022. No entanto, o filho do cartunista Maurício de Sousa (89) foi diagnosticado com miocardite. Ele ficou internado em um hospital e passou por uma bateria de exames até receber o diagnóstico.

"Foi um baita de um susto, porque quando cheguei no hospital achei que estava tendo um infarto, mas fiz os testes, deu que é miocardite e vou me cuidar", relembrou o diretor criativo em entrevista à Quem na época.

Para entender os fatores de risco dessa doença inflamatória do miocárdio, CARAS Brasil entrevista o Dr. Elzo Mattar, clínico geral e cardiologista. "[Atinge] o músculo cardíaco, podendo causar insuficiência cardíaca, arritmias e morte súbita, especialmente em crianças e adultos jovens", alerta.

"A principal causa é uma infecção viral, como vírus de resfriados, dengue e covid, mas pode ter muitas outras causas, como infecções bacterianas, fúngicas, doenças autoimunes, como lúpus, e toxicidade por medicações, como os quimioterápicos, utilizados no tratamento do câncer. As vacinas, no geral, podem, em menor incidência, ser causadoras de miocardite."

Na maioria dos casos, a evolução é benigna, com recuperação da função cardíaca e com melhora total dos sintomas. "Em casos de miocardite fulminante, o prognóstico tende a ser ruim, evoluindo, em alguns casos, com necessidade de transplante cardíaco ou a óbito", explica sobre a gravidade da doença.

QUAIS OS PRINCIPAIS FATORES DE RISCO DA MIOCARDITE?

A pedido da CARAS, Elzo Mattar elenca os fatores de risco da miocardite, doença diagnosticada no diretor criativo Mauro Sousa e que resultou em internação emergencial:

Fatores genéticos : variantes patogênicas associadas a cardiomiopatias dilatada e arritmogênica, especialmente em genes como DSP (desmoplakin) e TTN (titin), aumentam o risco de miocardite, sugerindo uma interação gene-ambiente relevante para a manifestação clínica.

História pessoal ou familiar de miocardite : indivíduos com episódios prévios ou familiares afetados apresentam risco aumentado de recorrência.

Infecções : vírus são os agentes etiológicos mais comuns (adenovírus, enterovírus, parvovírus B19, herpesvírus humano 6, influenza, HIV, SARS-CoV-2), mas bactérias, fungos e parasitas também podem desencadear miocardite.

Sexo masculino e idade jovem : a miocardite é mais prevalente em homens, especialmente em adultos jovens, tanto em contextos virais quanto pós-vacinais.

Exposição a cardiotóxicos: uso de medicamentos quimioterápicos como inibidores de checkpoint imunológico, doxorrubicina, trastuzumabe e clozapina, além de substâncias ilícitas como cocaína e metanfetamina, são fatores de risco estabelecidos.

Além desses fatores, outros dois também podem influenciar o surgimento da miocardite. A doença já afetou vários famosos no Brasil e, inclusive, tirou Raquel Brito (24) do reality show A Fazenda 16. No ano passado, a influenciadora passou mal durante uma prova da competição e precisou ser internada com urgência.

Doenças autoimunes e imunomediadas : sarcoidose, lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, esclerodermia, miopatias inflamatórias e vasculites estão associadas a maior incidência de miocardite.

Vacinas: casos raros de miocardite foram associados a vacinas, especialmente a vacina de varíola e, mais recentemente, vacinas de mRNA para COVID-19.

