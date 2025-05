Mateus, dupla com Jorge, é internado e passa por nova cirurgia; saiba o que aconteceu

O cantor Mateus Liduario, da dupla sertaneja com Jorge, passou por uma nova cirurgia no joelho na tarde desta quarta-feira, 7

O cantor Mateus Liduario, da dupla sertaneja com Jorge, passou por uma nova cirurgia no joelho na tarde desta quarta-feira, 7. De acordo com a nota divulgada nas redes sociais da dupla, o artista foi submetido a um desbridamento no joelho. O procedimento consiste na remoção de tecido morto, danificado ou infectado de uma ferida, contribuindo para a cicatrização e reduzindo o risco de complicações no pós-operatório.

"Informamos que, na tarde desta quarta-feira, o cantor Mateus foi submetido a uma nova cirurgia de desbridamento no joelho, como medida para conter a infecção resultante de um quadro de artrite séptica. Neste momento, Mateus segue internado, sob cuidados médicos, e aguarda a emissão de um novo laudo que irá avaliar suas condições físicas após o procedimento" , i nformaram.

Por conta do procedimento, ele ficará de fora de mais alguns shows da turnê que celebra os 20 anos de carreira da dupla. Ainda assim, Jorge seguirá com as apresentações previstas em Mato Grosso e em São Paulo. Outros shows tiveram as datas alteradas.

"Enquanto não houver previsão para seu retorno aos compromissos da agenda, o cantor permanecerá afastado das apresentações. Em respeito ao público e aos compromissos já assumidos, os shows que não puderam ser adiados, como feiras agropecuárias e rodeios, serão realizados exclusivamente por seu parceiro Jorge, que seguirá representando a dupla nesse período", disse a nota.

"Agradecemos imensamente pela compreensão, pelo carinho e por todas as mensagens de apoio que temos recebido. Pedimos desculpas por qualquer transtorno e seguimos confiantes na plena recuperação do Mateus e em sua breve volta aos palcos", finalizaram.

Quadro de saúde de Mateus

Em fevereiro, Mateus passou por uma cirurgia no joelho e, por orientação médica, precisou ser submetido a um procedimento de urgência no fim de abril, o que o afastou dos palcos desde então. Já em maio, uma atualização publicada nas redes sociais da dupla informou que o cantor apresentava fraqueza muscular na perna direita e limitações nos movimentos, mas seguia com boa recuperação.

