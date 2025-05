Marrone recebe alta hospitalar após sofrer queda em show

Boas notícias! Após preocupar os fãs ao cair do palco e passar por uma cirurgia, Marrone já recebeu alta do hospital; saiba como está o cantor

Nesta terça-feira, 13, Marrone, da dupla sertaneja Bruno & Marrone, recebeu alta do hospital após sofrer uma queda no palco durante um show no último sábado, 10, em Goiânia . A informação foi compartilhada pela irmã do cantor, Cida Ferreira, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais.

"Está tudo bem, agora é só repouso. Essa semana ele vai ficar de repouso, volta a trabalhar semana que vem. E é isso, gente. Eu não tenho muito o que falar, só para falar que ele está bem e agradecer a Deus por todas as mensagens, por todo o carinho de vocês, por todo o amor... Por tudo!", declarou ela.

Vale lembrar que, na segunda-feira, 12, o cantor foi submetido a uma cirurgia para corrigir uma fratura na mão esquerda. Além disso, ele teve um corte próximo ao supercílio e também cinco costelas trincadas.

Quais consequências uma queda como a de Marrone pode trazer?

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Sergio Jordy aponta quais podem ser as consequências em casos como o de Marrone. "O corte no supercílio provavelmente se deu por trauma na cabeça devido à queda e então pode se tratar de um traumatismo cranioencefálico", inicia.

"Mesmo sem perda da consciência, pode levar a sangramentos e contusão no tecido cerebral, além de fraturas nos ossos da face e do crânio", acrescenta. O neurologista ainda aponta que esse quadro pode levar a uma série de sintomas, como cefaleia persistente, vômitos, confusão mental, sonolência, convulsão e déficits neurológicos.

"Nesses casos, o paciente deve sempre ser observado e investigado para evitar complicações. O paciente geralmente deve ficar afastado para observação e descanso por pelo menos 48-72hs evitando atividades de risco para novas quedas, esforço excessivo ou dirigir (...) Devendo ser investigado muitas vezes com tomografia, entre outros, e observado caso haja quaisquer outros sintomas", finaliza ao falar sobre o caso do cantor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marrone (@marrone)

Leia também:Médico explica perda de memória de Marrone após queda: 'Não é incomum'