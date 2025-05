Marina Ruy Barbosa desabafa sobre autocobrança: ‘Já causaram crises de pânico’

A atriz Marina Ruy Barbosa revela como cuida da própria saúde mental e reflete sobre como trabalhou sua autoconfiança e amadurecimento

A atriz Marina Ruy Barbosa, de 29 anos, desabafou sobre como passou a priorizar sua saúde mental após enfrentar crises de ansiedade e pânico, e explicou como foi o processo de amadurecimento como mulher.

A artista refletiu sobre como a saúde mental se tornou uma prioridade em sua vida e o impacto de mudanças importantes em sua rotina. “Saúde mental se tornou uma prioridade para mim. Meu perfeccionismo e autocobrança, somados ao volume de trabalho, já causaram crises de ansiedade e pânico. Com isso, passei a fazer terapia e a ouvir mais os sinais do meu corpo. Foi transformador. Não ignoro mais os meus desconfortos, tento ser mais proativa em me cuidar ”, compartilhou Marina em entrevista à revista Glamour.

Além disso, a atriz revelou que, o processo de trabalhar sua autoconfiança foi desafiador, apesar das conquistas em sua carreira. “Amadurecer enquanto mulher e descobrir quem eu sou sob o olhar do público foi e é desafiador, me forçou a trabalhar a minha autoconfiança. Sou grata pelas dores e pelas delícias, porque moldaram a pessoa que sou. E como em qualquer outro ramo de trabalho, existem os prós e os contras. No meu caso, não posso reclamar, já vivi muitos sonhos”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Noivado fora dos holofotes

Marina Ruy Barbosa também comentou sobre a relação entre sua vida pessoal e a exposição pública, em que destaca a importância de preservar momentos íntimos, especialmente em relação ao seu noivado com o empresário Abdul Fares. "Entendo que exista uma curiosidade em volta da vida de quem tem imagem pública. Sei que faz parte do que escolhi e não vejo esse interesse de forma negativa”.

“Entretanto, por trás das telas, existem pessoas reais, que têm conquistas, derrotas, alegrias, tristezas. Divido muito sobre a minha vida com prazer, mas, atualmente, também me permito manter algumas informações e momentos privados para que eu possa vivê-los do jeito que sinto que devo" , completou a atriz.

Leia também: Com look ousado, Marina Ruy Barbosa troca beijos com o noivo no Carnaval