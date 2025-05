Marina Ruy Barbosa aparece roxa e especialista dispara: 'Para ser aceita'

Aparição de Marina Ruy Barbosa em Cannes com braços roxos acende debate sobre pressão estética feminina e psicóloga analisa impactos profundos do caso

O que parecia apenas mais um momento glamouroso no tapete vermelho de Cannes acabou levantando um debate importante: até onde vai a pressão estética sobre as mulheres? Marina Ruy Barbosa chamou atenção no Baile da amfAR, na França, não só pelo novo visual com fios loiros, mas pelos braços visivelmente roxos e veias saltadas no ombro.

A imagem circulou rapidamente nas redes, despertando dúvidas e preocupação. O motivo foi revelado logo depois: o vestido assinado por Olivier Rousteing, da grife Balmain, pesava mais de 15 quilos. Isso mesmo, mais de 15 quilos sobre o corpo da atriz. Mas o que esse tipo de sacrifício revela sobre a sociedade?

Para entender as implicações por trás desse episódio, a CARAS Brasil conversou com a psicóloga Leticia de Oliveira, que fez um alerta contundente sobre o impacto da pressão estética.

"A pressão estética sobre as mulheres não é algo recente. A gente acompanha isso há décadas — desde as tendências da moda, as dietas malucas, até as capas de revistas como a Boa Forma, que marcaram uma geração. A mulher é constantemente vista de forma estética, objetificada, como se fosse parte da decoração de uma casa — como um quarto ou uma sala arrumada por um arquiteto — que precisa estar sempre bonita, organizada, confortável e em harmonia com o ambiente", explica.

Os homens passam pelo mesmo tipo de cobrança?

Segundo a especialista, os homens não enfrentam a mesma pressão que as mulheres: "Não vemos essa mesma pressão estética direcionada aos homens. Quando um homem vai a uma premiação, dificilmente há comentários sobre o visual ser repetido, inadequado, simples demais ou chamativo. Já com as mulheres, há uma chuva de críticas nas redes sociais e nas publicações. Essa diferença mostra como a cultura e a sociedade interferem profundamente nas nossas escolhas e, muitas vezes, nas obrigações impostas a nós", destaca.

A decisão da atriz de usar um vestido tão pesado escancara o custo, físico e emocional, de se enquadrar em padrões: "Para ser aceita e parecer adequada, a Marina tomou uma decisão que teve até uma consequência física — e isso mostra o preço que as mulheres pagam para se adequar visualmente. Esse tipo de pressão também aparece em situações mais sutis do dia a dia. Quantas mulheres não têm os pés machucados por causa de salto alto? Bolhas, câimbras e dores causadas por sapatos finos e elegantes são comuns, tanto no trabalho quanto em festas", disse a psicóloga.

"Existe uma expectativa constante, uma crítica permanente, que nos leva a estar sempre insatisfeitas, buscando aplauso, validação ou tentando apenas evitar julgamentos. No fundo, existe um medo real de não pertencer ao ambiente em que estamos inseridas", conclui Leticia.

Marina Ruy Barbosa com o braço em tom de roxo em evento - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

