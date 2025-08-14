Marília Gabriela cancela apresentações com o filho por motivo de saúde; saiba o que ela tem

A jornalista Marília Gabriela precisou cancelar as apresentações de sua peça em São Paulo por motivos de saúde. Saiba o que ela tem

A jornalista Marília Gabriela precisou cancelar as apresentações da peça 'A Última Entrevista de Marília Gabriela', previstas para sexta-feira, 15, até domingo, 17, no Teatro Porto, em São Paulo, por motivos de saúde. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela apareceu ao lado do filho, o ator Theodoro Cochrane, e revelou que foi diagnosticada com pneumonia.

"Inverno chegou, não quer ir embora e está derrubando uma galera. Inclusive, a gente semana passada já não conseguiu fazer, e esta semana vamos ter de cancelar a peça. Pegou nós, né, mãe", iniciou o ator. "Pegou nós, pegou a mim, particularmente, com a pneumonia aqui, mas eu estou me cuidando. Acabo de voltar do médico e estou me tratando para voltar o mais rápido possível", revelou Marília.

Por fim, o ator brincou: "Vai melhorar. Ela está boa, é que está muito catarrenta." Na legenda, acrescentou: "Notícia meio chata… mas o amor é grande e não seremos derrubados! A última entrevista vai longe ainda."

E os fãs desejaram melhoras. "Logo vejo vocês. Também estou derrubada com o mesmo problema da Gabi. Logo estaremos melhor dessa pneumonia", disse uma. "Desejo melhoras! E quando voltarem, firmes e fortes, espero que consigam colocar Campinas na agenda!", falou outra. "Melhoras Gabi!! Estou mal aqui tbm...esse inverno tá difícil...", compartilhou outra pessoa.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Theodoro Cochrane (@theocochrane)

Perfil do teatro publicou nota

Em nota publicada nas redes sociais, os perfis do teatro e da produção informaram que os cancelamentos ocorreram por recomendação médica. "Infelizmente, teremos que cancelar as sessões dos dias 15, 16 e 17/08 de A Última Entrevista de Marília Gabriela por recomendação médica. A Sympla fará a devolução dos valores para os clientes que compraram para as datas mencionadas acima", diz o texto compartilhado.

Leia também: Filho de Marília Gabriela faz relato após ver casamento do ex-namorado: 'Doeu'