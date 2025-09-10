Marieta Severo é a madrinha da campanha Setembro em Flor

Saiba mais sobre a campanha Setembro em Flor, que busca a conscientização sobre cânceres ginecológicos

A atriz Marieta Severo aceitou o convite para ser a madrinha da Campanha Setembro em Flor. Ela apoia a ação nacional de conscientização sobre cânceres ginecológicos.

A campanha é uma iniciativa do EVA (Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos) e busca destacar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Inclusive, o projeto destaca a necessidade da vacinação contra o HPV, que é uma forma de proteger meninas e mulheres contra o câncer de colo do útero, uma doença que mata quase 8 mil brasileiras por ano.

Marieta Severo emprestou sua imagem para levar informações que salvam vidas ao lado de médicas, pacientes e especialistas ao longo da campanha Setembro em Flor. “Cuidar da saúde é um direito. Vacinar é um ator de amor. Por você, por quem você ama”, disse a atriz.

A presidente do EVA, a oncologista clínica Andrea Paiva Gadelha Guimarães, falou sobre a importância de apoiar a campanha. "O desafio é trabalhoso porque nem sempre informação muda comportamento de imediato. Ações conjuntas de apoio ajudam a promover mudanças. Mas é importante que as mulheres brasileiras se conscientizem e se cuidem: nada é mais importante do que você e sua saúde", disse ela.