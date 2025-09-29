Início » Bem-estar e Saúde » Marido de Simone Mendes faz alerta após diagnóstico da esposa e do filho: ‘Cuidem’
Marido de Simone Mendes faz alerta após diagnóstico da esposa e do filho: ‘Cuidem’

O empresário  Kaká Diniz  usou as redes sociais para alertar os seguidores após sua esposa, a cantora Simone Mendes, ir ao hospital

Juliana Dracz
Por Juliana Dracz
Kaká Diniz e Simone Mendes - Foto: Reprodução @kakadiniz
O empresário  Kaká Diniz  usou as redes sociais nesta segunda-feira, 29, para alertar os seguidores após sua esposa, a cantora Simone Mendes apresentar sintomas de gastroenterite, depois que o filho do casal, Henry Diniz, de 11 anos, recebeu o diagnóstico na semana passada.

Ao mostrar a esposa no hospital, Kaká escreveu sobre a importância de as pessoas se cuidarem. “Terceira semana seguida aqui. Cuidem-se! Esse rotavírus tá pegando todo mundo! Lá em casa, somente eu escapei, até agora”.

Storie de Kaká Diniz - Foto: Reprodução @kakadiniz
O desabafo de Simone Mendes

Mais cedo, Simone contou que precisou ir ao hospital e desabafou sobre como estava se sentindo. Ela contou que, mesmo já se sentindo mal, cumpriu sua agenda de shows e se apresentou no último sábado, 27. Ela detalhou ainda que contraiu a gastroenterite do filho, que recebeu o diagnóstico na última semana.

Em seguida, , Simone descreveu como se sentiu durante a madrugada, Ela explicou que precisou ir ao banheiro diversas vezes e estava se hidratando com soro. “Vou agora ao hospital tomar um soro pra ver se dá uma melhorada. Eu juro para vocês, essa noite eu não fui menos de 40 vezes ao banheiro”.

A cantora disse ainda que aguardava o marido, Kaká Diniz, tomar banho para poder levá-la ao hospital e desabafou: “Vou te falar o negócio: deixa a gente sem energia, fraca, um desconforto. Vamos lá, se cuidar”.

Pouco depois, ela exibiu que já estava no hospital recebendo medicação na veia e fez uma brincadeira ao dizer que o marido seguia ao seu lado “na saúde e na doença”.

Simone Mendes desabafa sobre sua saúde - Foto: Reprodução/Instagram @simonemendes
Simone Mendes desabafa sobre sua saúde - Foto: Reprodução/Instagram @simonemendes
O que é a gastroenterite?

Vale lembrar que a gastroenterite é uma inflamação que atinge o estômago e o intestino. O quadro costuma ser causado por infecções virais ou bacterianas, entre elas Salmonella, rotavírus, Escherichia coli e adenovírus.

Quando um desses agentes é o responsável, a doença apresenta alto potencial de contágio, aumentando significativamente o risco de transmissão para outros membros da família. Por isso, especialistas reforçam a importância de higienizar bem as mãos e adotar cuidados rigorosos de limpeza para reduzir as chances de disseminação.

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.
