Mariana Rios recorda complicação durante tentativa de engravidar: 'Fui parar no hospital'

Grávida, a atriz e apresentadora Mariana Rios relembrou um problema que enfrentou durante seu processo para se tornar mãe
A atriz e apresentadora Mariana Rios está à espera de um menino, fruto de seu relacionamento com o empresário Juca Diniz, após uma longa trajetória como tentante. Na noite desta quarta-feira, 13, ela participou do Saia Justa, no GNT, e relembrou um problema que enfrentou durante seu processo para se tornar mãe.
Após passar por um superestímulo, ela percebeu que a barriga estava inchada e precisou procurar atendimento médico. No hospital, recebeu o diagnóstico de torção no ovário. "Minha barriga, agora de grávida, ela já chegou a ficar quase deste tamanho, bem inchada, muito inchada... Era uma barriga de três, quatro meses. Por conta dos hormônios. Entrei em um estímulo, foi um hiperestímulo, que tive uma torção no meu ovário. Fui parar no hospital e quase tive que fazer uma cirurgia de emergência. Tamanho estava o meu ovário", disse.
Durante o programa, Mariana Rios também recordou um momento difícil de sua vida: em 2020, ela sofreu um aborto retido, que é quando o desenvolvimento do embrião ou feto é interrompido, mas o corpo não o expulsa.
"Tive um aborto retido, sofri um aborto espontâneo. Meu corpo reteu esse feto, e que é algo que eu já dividi, mas nunca mergulhei. Foi um momento bem complexo. [...] Quando fiquei sabendo que tinha sofrido aborto, ali na sala com meu médico. Ele falou: 'olha, o coraçãozinho não está batendo mais. O que você quer fazer?'"
E completou: "Eu tinha dois caminhos: entrar em desespero... Aquela dor já estava dentro de mim, mas a vida já não estava mais ali. Comecei a pensar o que poderia fazer por mim, fazer pelo meu organismo, pelo meu corpo. A partir do momento que o serzinho estava ali, intacto".
Leia também: Grávida, Mariana Rios revela nome do filho; saiba o significado
Ver essa foto no Instagram
|Malvino Salvador compartilha foto inédita ao lado dos quatro filhos: 'Lindezas'
|Quem é a mulher de Tirullipa? Ele admitiu que a traiu no casamento
|César Tralli encanta ao exibir foto rara e especial com o pai: 'Gente boa'
|Regina Casé escreve recado para o afilhado, filho de Carolina Dieckmann: 'Coragem e sorte'
|Vinícola Ametista encanta convidados em jantar do CARAS Inverno 2025
|Filho de Carla Perez choca ao mostrar os músculos definidos
|Bela Gil conta que se ofereceu para ser barriga solidária da irmã, Preta Gil
|Mariana Rios recorda complicação durante tentativa de engravidar: 'Fui parar no hospital'
|Médico analisa hipnose durante gravidez de Carol Peixinho: 'Não é uma técnica comum'
|Ana Hickmann confessa: 'Foi a decisão mais louca que eu tive na vida'