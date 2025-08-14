CARAS Brasil
  2. Mariana Rios recorda complicação durante tentativa de engravidar: 'Fui parar no hospital'
Bem-estar e Saúde / Relato

Mariana Rios recorda complicação durante tentativa de engravidar: 'Fui parar no hospital'

Grávida, a atriz e apresentadora Mariana Rios relembrou um problema que enfrentou durante seu processo para se tornar mãe

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 14/08/2025, às 10h07

Mariana Rios
Mariana Rios - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz e apresentadora Mariana Rios está à espera de um menino, fruto de seu relacionamento com o empresário Juca Diniz, após uma longa trajetória como tentante. Na noite desta quarta-feira, 13, ela participou do Saia Justa, no GNT, e relembrou um problema que enfrentou durante seu processo para se tornar mãe.

Após passar por um superestímulo, ela percebeu que a barriga estava inchada e precisou procurar atendimento médico. No hospital, recebeu o diagnóstico de torção no ovário. "Minha barriga, agora de grávida, ela já chegou a ficar quase deste tamanho, bem inchada, muito inchada... Era uma barriga de três, quatro meses. Por conta dos hormônios. Entrei em um estímulo, foi um hiperestímulo, que tive uma torção no meu ovário. Fui parar no hospital e quase tive que fazer uma cirurgia de emergência. Tamanho estava o meu ovário", disse.

Aborto retido

Durante o programa, Mariana Rios também recordou um momento difícil de sua vida: em 2020, ela sofreu um aborto retido, que é quando o desenvolvimento do embrião ou feto é interrompido, mas o corpo não o expulsa.

"Tive um aborto retido, sofri um aborto espontâneo. Meu corpo reteu esse feto, e que é algo que eu já dividi, mas nunca mergulhei. Foi um momento bem complexo. [...] Quando fiquei sabendo que tinha sofrido aborto, ali na sala com meu médico. Ele falou: 'olha, o coraçãozinho não está batendo mais. O que você quer fazer?'"

E completou: "Eu tinha dois caminhos: entrar em desespero... Aquela dor já estava dentro de mim, mas a vida já não estava mais ali. Comecei a pensar o que poderia fazer por mim, fazer pelo meu organismo, pelo meu corpo. A partir do momento que o serzinho estava ali, intacto".

Leia também: Grávida, Mariana Rios revela nome do filho; saiba o significado

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Mariana Rios
Mariana Rios Mariana Rios  

