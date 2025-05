Mariana Rios explica por que tem dificuldade para engravidar: 'Precisei fazer'

Mariana Rios, que tenta engravidar há dois anos, revelou o principal motivo que dificulta a gestação de seu primeiro filho com o namorado

Mariana Rios abriu o coração ao falar sobre seu grande sonho de se tornar mãe. A atriz e apresentadora, que vive um relacionamento com João Luis Diniz D'Ávila e tenta engravidar há dois anos, decidiu compartilhar com o público sua experiência como tentante como forma de ajudar outras mulheres que também estão na luta.

Em entrevista ao podcast 'O Grande Surto', Mariana revelou que possui incompatibilidade genética com o namorado. De acordo com a atriz, este motivo tem dificultado a tentativa do casal em gerar o primeiro filho.

A famosa ainda explicou que descobriu a condição após realizarem um teste para identificar se os dois tinham chance de conseguirem engravidar. O processo, no entanto, concluiu que Mariana e João Luis eram portadores do mesmo gene recessivo.

O teste foi feito assim que os embriões que seriam implantados em um processo de FIV (Fertilização in Vitro) foram gerados. "Eles [embriões] tiveram que passar por um teste genético, que você pode ou não fazer. No meu caso, precisei fazer porque eu e meu namorado temos uma incompatibilidade genética, [uma chance de] um em um milhão ", contou Mariana Rios.

"Isso acontece. A gente fez um teste genético na gente e, depois, os embriões também precisam passar pelo teste. [Com essa condição] Você pode ter um aborto em repetição, porque aquele embrião pode ter uma disfunção genética que vai causar o aborto ", completou a atriz.

Mariana Rios revela se possui planos de adoção

Discreta em relação a sua vida pessoal, Mariana Rios decidiu compartilhar com o público os desafios enfrentados durante o processo para se tornar mãe. A atriz e apresentadora, que tenta engravidar há dois anos, descobriu recentemente que teve uma trombofilia adquirida.

Em entrevista à 'Quem', Mariana abriu o coração e revelou se possui planos de adoção em meio à tentativa de gestar. De acordo com a famosa, por enquanto, seu planejamento é tentar engravidar, uma vez que deseja passar por isso; confira mais detalhes!

