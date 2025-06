Mariana Goldfarb revela transtorno e gera alerta: 'Precisa de acolhimento, não punição'

A modelo Mariana Goldfarb relembra transtorno que desenvolveu e psicóloga fala com a CARAS Brasil sobre cuidados que devem ser considerados

Mariana Gordfarb conviveu anos de sofrimento com a anorexia , distúrbio alimentar que a fez ter medo incontrolável de ganhar peso. Quando se deu conta do problema, a modelo iniciou tratamento e entrou na faculdade de nutrição, para aprender e melhorar sua relação com a comida. Mas o quanto a anorexia é prejudicial para a saúde mental?

Em entrevista para CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira explicou quanto um transtorno grave como a anorexia pode esconder outros problemas de saúde mentais e ainda alertou sobre os cuidados imediatos.

Primeiramente, Leticia explica o que é anorexia:"A anorexia é um transtorno alimentar, onde a pessoa tem uma disfunção da imagem corporal. Por mais que ela perca peso, ela continua se enxergando de uma maneira gorda, um emagrecimento insatisfatório, onde ela contabiliza as calorias e onde o maior foco dela, quase que único, passa a ser obsessivamente contar calorias e não ingerir calorias e perder peso.

Anorexia leva a culpa

Quando a pessoa desenvolve anorexia, ela começa a se culpar por comer: "Nesse movimento, a pessoa passa a não ter mais a capacidade do paladar, de sentir gostos, de sentir muito prazer pelo que come. Quando ela come algo que é gostoso, vem uma sensação tão grande de culpa que ela começa a correlacionar. A comida gostosa, o prazer com a culpa e aí, pouco a pouco, ela vai restringindo os alimentos, até que o comer passa a ser unicamente para a subsistência", explica a psicóloga.

"Pessoas com baixa autoestima, extremamente rígidas consigo mesmo, perfeccionistas, com necessidade de aprovação e, obviamente, com uma questão de predisposição genética, acabam tendo uma incidência maior com relação à anorexia nervosa, que é esse tipo de transtorno, que pode ou não ser associado à bulimia, que é o que você vai ingerir e depois vomitar, usar laxante para tentar eliminar o que foi ingerido", diz a especialista.

Saúde mental é prejudicado pela anorexia

Leticia ainda revela que a anorexia pode esconder diversos problemas: "A pessoa que passa por esse tipo de situação, de patologia, precisa de um grau, de um nível de autoconhecimento gigantesco, de acolhimento, de orientação e não de punição, porque elas vão se isolando socialmente e vão perdendo realmente o parâmetro da normalidade, elas começam a esconder o peso, começam a se esconder através de camisetas largas."

"Por trás de anorexia tem uma depressão, tem um padrão de ansiedade, pela fixação, pelo emagrecimento e tem uma dor gigantesca que precisa ser olhada", conclui a psicologa.

Leia também:Mariana Goldfarb rebate críticas ao seu corpo: 'Nunca está bom'