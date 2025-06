Mariana Goldfarb relembra luta contra anorexia: 'Meus fantasmas'

A modelo Mariana Goldfarb compartilha os aprendizados que teve após enfrentar a anorexia e relembra o medo que sentia de engordar

Nesta segunda-feira, 9, Mariana Goldfarb, de 33 anos, fez um desabafo sobre o período em que enfrentou a anorexia. A modelo relembrou a fase em que conviveu com o distúrbio alimentar e revelou o intenso medo que sentia de ganhar peso.

Em suas redes sociais, a modelo, que cursou direito e comunicação sem concluir, começou a estudar nutrição com o objetivo de aprender e melhorar sua relação com a comida. "Voltando no tempo, eu deveria ter feito psicologia. Vou fazer agora", iniciou.

Goldfarb refletiu sobre sua trajetória e o impacto que a anorexia teve em sua vida. "Às vezes, a gente não dá crédito para as coisas que já passou na vida, e tenho tanto orgulho de onde cheguei”, apontou.

“Odeio romantizar coisa ruim, essa positividade tóxica, mas a minha anorexia foi um portal onde consegui olhar para os meus fantasmas, algumas feridas, e entrar num processo de autoconhecimento e autodescobrimento muito profundo. Hoje, eu consigo nomear as minhas feridas, e elas diminuíram de tamanho”, completou.

Medos e Privações

A estudante de nutrição revelou como, durante o distúrbio alimentar, se privava até mesmo dos alimentos mais simples. "Sabe o ovo normal que a gente come? Geralmente colocamos sal, azeite, manteiga, algum condutor... Eu colocava o ovo inteiro na panela, sem nenhuma liga, ficava horrível. Depois eu comecei a fazer ovo pochê, só tacava o ovo na água. Comia isso e carpaccio de polvo, era só isso que eu comia", disse.

A modelo também falou sobre o medo que sentia de engordar. "Eu tinha pânico de engordar porque achava que, se engordasse, eu ia ser menos, não ia ser amada e nem aceita... estava sem energia, sem força. Então, algumas vezes depois de fazer exercício, eu caía", contou Mariana Goldfarb.

Leia também:Mariana Goldfarb relembra fim do casamento com Cauã Reymond