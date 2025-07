Mariana Goldfarb desabafa sobre diagnóstico e médica explica: 'Não tem cura'

Mariana Goldfarb mostrou efeitos de problema de saúde ao rebater comentários negativos

Mariana Goldfarb (35) surpreendeu os seguidores em abril de 2020 ao surgir de cara lavada para mostrar as manchas escuras que tem no rosto, consequência de melasma. Na ocasião, a modelo desabafou sobre comentários negativos e disse que não se sente abalada pelo diagnóstico.

"Queria com essa mensagem, de cara limpa, até mais do que deveria, dizer que não há milagre em relação ao melasma. Não há muita coisa que pode ser feita. Tem de cuidar, passar protetor solar. Isso tudo eu já faço. Já entendi, já aceitei que ele faz parte do meu corpo e de quem eu sou. Não me sinto pior por causa disso", afirmou.

Para entender o problema de saúde da famosa, CARAS Brasil entrevista a biomédica Mariana Eclissée, que explica que alguns medicamentos e alimentos podem evidenciar ainda mais o problema de pele e provocar desconforto de imagem.

"Anticoncepcionais podem agravar o melasma, assim como certos anti-inflamatórios. Cosméticos com ácidos fotossensíveis também podem piorar. Na parte dos alimentos, alimentos inflamatórios pioram o melasma, pois a inflamação estimula a hiperpigmentação", afirma.

Fatores emocionais também podem interferir de alguma maneira. "Bastante, estresse aumenta o cortisol e desregula o sistema hormonal, e o melasma 'aflora' em um ambiente hormonal desorganizado", fala.

O uso de protetor solar é recomendado em todas as estações e diariamente. "Sim, porque não é apenas o sol que escurece o melasma… É o calor, inflamação interna e todos os outros fatores já mencionados, inclusive no inverno. O inverno só é o melhor momento para tratar, devido à baixa exposição solar", diz.

MELASMA TEM CURA?

Sobre o diagnóstico de Goldfarb, a especialista afirma que o tratamento não traz resultados imediatos. No entanto, seguindo as recomendações médicas corretamente, é possível melhorar o incômodo provocado pelas manchas.

"Querer soluções milagrosas ou resolver rápido. Paciente precisa entender que melasma não tem cura, e tem tratamento de longo prazo", afirma. "Buscar profissional que tenha expertise comprovada em melasma. Que busque além do tratamento a causa e monte um plano viável para o paciente.

Importante ressaltar que um bom resultado e duradouro não vem da pressa, e sim do método certo + da constância e paciência", conclui.

