Mariana Goldfarb culpa pais por erros e psicóloga avalia: 'Não somos responsáveis'

A modelo Mariana Goldfarb passa anos culpando os pais por seus erros, mas a psicóloga Leticia Oliveira conta para CARAS Brasil como caso é prejudicial

Mariana Goldfarb revelou que viveu um período de distanciamento dos pais, Julius e Valéria. A modelo confessou ter sentido raiva e atribuído a eles suas próprias 'decisões erradas'. Depois de quase dois anos de afastamento e sofrimento emocional, Mariana se reaproximou da família. Mas afinal, esse tipo de sentimento é comum?

Para entender o que está por trás do afastamento dos pais, a CARAS Brasil conversou com a psicóloga Leticia de Oliveira, que analisou a situação vivida por Mariana e que se repete em muitas famílias brasileiras.

É normal sentir raiva dos pais depois de adulto?

Segundo a especialista, sim. Esse sentimento costuma surgir principalmente quando se inicia um processo de autoconhecimento mais profundo, como a terapia.

"É comum, principalmente entre pessoas que começam a fazer terapia, o desejo de se entender melhor, de compreender de onde vêm certos padrões, escolhas e traumas. No entanto, na maior parte das vezes, eu considero um equívoco responsabilizar os pais por tudo isso. Os pais, geralmente, nos dão aquilo que eles próprios receberam. Claro, há exceções — como casos de mães narcisistas, pais abusadores — que são genitores com os quais, de fato, os filhos não devem manter contato", afirma Leticia.

A psicóloga reforça que nem toda relação precisa ser mantida a qualquer custo: "Essa ideia de que 'eu preciso perdoar' ou 'preciso conviver porque é meu pai ou minha mãe' não se aplica a todas as situações. Mas, de forma geral, os pais oferecem aquilo que foi possível a partir das próprias vivências. Eles têm pouca ou nenhuma consciência do impacto emocional que provocam nos filhos", explica.

É possível superar traumas familiares sem culpar os pais?

Para Leticia, compreender a origem das dores é essencial, mas sem transformar os pais em vilões permanentes.

"Compreender de onde vem cada padrão é muito diferente de atribuir a eles a responsabilidade pelas nossas dificuldades na vida adulta. Entender a origem dos nossos comportamentos nos torna aptos a assumir a responsabilidade pela mudança — e não a permanecer culpando os pais indefinidamente pelos nossos fracassos", esclarece.

Situações mais extremas, como a vivida por Larissa Manoela, podem justificar o distanciamento: "Em alguns casos, sim, há situações mais graves, como no caso da Larissa Manoela, que, segundo entrevistas, teve uma relação tóxica com os pais, envolvendo abuso financeiro e patrimonial. Há, sim, momentos em que o afastamento é a melhor forma de proteção. Mas acredito que isso represente uma porcentagem muito pequena dos casos. Os pais são, ou deveriam ser, nossa primeira referência de acolhimento, as pessoas que estão ali por nós, que dariam a vida por nós. Quando há um afastamento sem razões realmente profundas, todos acabam perdendo", avalia a psicóloga.

Como curar o passado e seguir em frente?

A especialista defende que é possível transformar a dor em aprendizado e libertação: "Vimos, por exemplo, que na fase de polarização política, muitas famílias se romperam. E acredito que, nesses casos, tanto de um lado quanto do outro, todos perderam. Precisamos acolher as informações que temos sobre nós mesmos, respeitar o que nossos pais fizeram — dentro das possibilidades deles — e transformar aquilo que está ao nosso alcance. Mudar daqui para frente", aconselha.

"Quando aquilo que fizeram ou deixaram de fazer por mim já não interfere mais no meu cotidiano, os ressentimentos também tendem a desaparecer. Por exemplo, se minha mãe, em algum momento, foi negligente com minha saúde e, hoje, na vida adulta, sou hipocondríaca, a partir do momento em que trato essa condição e deixo de ser hipocondríaca, o ressentimento tende a desaparecer. Porque o trauma perde a função que exercia no meu dia a dia", diz Leticia.

Por fim, a psicóloga é clara: é nossa responsabilidade dar um novo sentido ao que vivemos: "Portanto, nós não somos responsáveis pelo que fizeram conosco, mas somos, sim, responsáveis por ressignificar aquilo que foi feito", conclui.

