Maria Lina revela diagnóstico de alopecia androgenética: 'Sou calva'

A influenciadora Maria Lina compartilha detalhes sobre o tratamento contra alopecia e mostra os procedimentos estéticos feitos na quinta-feira, 17

A influenciadora digital Maria Lina, de 26 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira, 17, para mostrar os procedimentos estéticos que realizou. Ela revelou que fez laser no rosto, retocou o contorno dos lábios e também passou por uma sessão voltada ao tratamento da alopecia.

Maria Lina contou em julho do ano passado o diagnóstico de alopecia androgenética e o início do tratamento. "Pra quem não sabe, sou calva (de verdade, tenho alopecia androgenética) e estou tratando. Hoje eu vim fazer injeções no couro cabeçudo" , disse a ex-noiva do humorista Whindersson Nunes, nos stories.

Além disso, ela compartilhou que realizou outros procedimentos estéticos. "Vim fazer laser no rosto. Estou com anestésico, vou fazer fotona (mesmo que fiz nas estrias). Este ano minha meta era olhar mais pra mim. Eu cuido de todo mundo com tanto amor, passei meses sem fazer uma refeição decente, mal treinava, não dormia. Eu prometi que ia me cuidar melhor e adivinha? O tempo que eu tiro pra mim reverte o dobro de produtividade de quando eu me deixava de lado ", escreveu.

A influenciadora também mencionou uma mudança sutil nos lábios após mais de um ano. "Depois de 14 meses sem retocar a boca (eu sempre coloquei muito pouco), eu resolvi retocar o contorno muito suave", acrescentou.

Maria Lina mostra os procedimentos estéticos que realizou nas redes sociais - Foto: Reprodução/Instagram

Maria Lina revela que perdeu 30 kg

A influenciadora digital Maria Lina surpreendeu ao mostrar a mudança em seu corpo nos últimos anos. Ela contou que já chegou a emagrecer 30 quilos, mas recuperou um pouco do peso.

Em uma comparação de fotos nas redes sociais, a morena exibiu fotos de três momentos do seu corpo. Na primeira foto, ela pesava 72 kg. Na segunda imagem, ela estava com 44 kg. E, por fim, ela posou com 50 kg.

