Maria Beltrão faz queixa após diagnóstico e médica analisa: 'Impacta diretamente'

Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Laís Rios explica o que afeta o caso da apresentadora Maria Beltrão

A jornalista Maria Beltrão (53) abriu o jogo sobre os efeitos da menopausa em seu corpo. Entre os principais sintomas, ela destacou o ressecamento intenso da pele, além da melancolia e alterações íntimas. Mas será que essas mudanças são comuns nessa fase da vida?

Em entrevista para a CARAS Brasil, a dermatologista Laís Rios analisou o caso da apresentadora e explicou por que os sintomas relatados por ela são frequentes durante a menopausa — especialmente no que diz respeito à saúde da pele.

Por que a pele muda tanto durante a menopausa?

De acordo com a especialista, a causa está ligada diretamente à queda de um hormônio essencial: o estrogênio: “Durante a menopausa, há uma queda significativa na produção de estrogênio, hormônio que desempenha um papel essencial na manutenção da hidratação, elasticidade e firmeza da pele. Com essa redução, a pele tende a ficar mais fina, seca e propensa à sensibilidade. É uma mudança hormonal natural, mas que impacta diretamente na saúde cutânea, fazendo com que muitas mulheres, como a Maria Beltrão, percebam um ressecamento mais intenso e alterações na textura da pele”, explicou Laís.

É diferente do envelhecimento natural?

Embora o envelhecimento da pele seja um processo contínuo, a dermatologista faz uma distinção importante entre o envelhecimento cronológico e o impacto direto da menopausa:

“O ressecamento provocado pela menopausa costuma ser mais abrupto e acentuado do que aquele que ocorre apenas pelo envelhecimento cronológico. Enquanto a pele envelhece gradualmente com o passar dos anos, a queda hormonal traz uma perda mais rápida de colágeno, hidratação e oleosidade natural. É possível identificar essa diferença observando sinais como aumento súbito da sensibilidade, aspereza e até descamação, especialmente em regiões como rosto, braços e pernas”, pontuou.

O que pode ser feito para amenizar os efeitos?

Para as mulheres que, assim como Maria Beltrão, percebem a pele mais opaca, áspera e sensível, a boa notícia é que há solução. E ela começa com uma rotina de cuidados bem estruturada.

“Para mulheres que notam a pele mais áspera, opaca e sensível após a menopausa, o ideal é investir em uma rotina dermatológica que foque em hidratação profunda e estímulo ao colágeno. Ativos como ácido hialurônico, ceramidas, niacinamida e os retinoides em concentrações adequadas ajudam muito nesse processo. Além disso, é importante evitar sabonetes agressivos, manter o uso diário de protetor solar e, se necessário, complementar o cuidado com tratamentos em consultório, como lasers ou bioestimuladores”, orientou a médica.

