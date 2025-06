Mari Gonzalez revela início do tratamento de congelamento de óvulos

A ex-BBB Mari Gonzalez compartilha início do processo de congelamento de óvulos e mostra momentos de apoio ao lado de Pipo Marques

Nesta quinta-feira, 5, Mari Gonzalez, de 31 anos, revelou aos internautas que decidiu iniciar o processo de congelamento de óvulos. A ex-BBB dividiu detalhes sobre o tratamento com a ginecologista responsável e também registrou momentos de apoio ao lado do namorado, Pipo Marques.

“Estou aqui com a minha ginecologista de muitos anos. Decidi congelar meus óvulos, ela vem acompanhando esse processo já há um tempo… Hoje fizemos o ultrassom para ver se está tudo certo, se podemos iniciar — e podemos! Então, vamos dar o start. Vamos lá!”, revelou a ex-BBB.

A médica que acompanha Mari Gonzalez destacou a importância de iniciar o procedimento neste momento. “A gente já acompanha há alguns anos, sabe que a Mari tem uma reserva ovariana boa, mas a gente tem essa preocupação também com a qualidade, que depende muito da idade da mulher”, comentou.

Mari Gonzalez compartilhou nos stories o momento em que aplica na barriga um medicamento necessário para estimular o crescimento dos folículos, conforme orientado pela ginecologista. Ela contou ainda com a ajuda do namorado, Pipo Marques, que ajudou na aplicação.

Confira o início do tratamento de Mari Gonzalez:

Mari Gonzalez inicia processo de congelamento de óvulos - Foto: Reprodução/Instagram

Quem é Mari Gonzalez?

Mari Gonzalez, de 31 anos, é influenciadora digital e modelo, carreira que iniciou ainda na adolescência, aos 15 anos. Ficou conhecida também por sua participação no BBB 20, reality no qual conquistou o 5º lugar. Atualmente, namora o cantor Pipo Marques; antes, teve um relacionamento com o também ex-BBB Jonas Sulzbach.

Quem é Pipo Marques?

Pipo Marques, de 31 anos, é filho de Bell Marques e é conhecido por integrar a dupla Rafa & Pipo Marques, que iniciou sua carreira em 2011. Natural de Salvador, o cantor está há mais de 11 meses em um relacionamento com Mari Gonzalez. Além de sua carreira musical, Pipo é atleta e pratica musculação, treinamento funcional e corrida.

