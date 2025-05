Mari Gonzalez divide momento de corrida matinal com Pipo Marques: 'Estratégia'

A influenciadora digital Mari Gonzalez aparece em suas redes sociais durante um treino matinal em Salvador ao lado do namorado, Pipo Marques

Nesta sexta-feira, 9, Mari Gonzalez, de 31 anos, publicou em suas redes sociais registros de um treino matinal ao lado do namorado, Pipo Marques, de 31. A influenciadora, que desembarcou em Salvador no dia anterior, aproveitou a manhã ensolarada na orla da Barra para se exercitar com o companheiro. O casal, que tem mantido uma rotina fitness, costuma dividir momentos de atividade física com seus seguidores.

Mari aproveitou a ocasião para mostrar o smartwatch que monitora suas atividades físicas, presente de Pipo. “Agora eu tô equipada. Estratégia, tá?” , disse ela.

“Agora o problema é que ela para de correr para filmar o relógio”, brincou Pipo. E Mari, rindo, completou: “Todo dia ele me perguntava: ‘não vai usar meu presente, não?".

Confira os momentos do casal durante a corrida:

Mari Gonzalez corre pela orla da Barra com Pipo Marques - Foto: Reprodução/Instagram

Quem é Mari Gonzalez?

Mari Gonzalez, de 31 anos, é influenciadora digital e modelo, carreira que iniciou ainda na adolescência, aos 15 anos. Ficou conhecida também por sua participação no BBB 20, reality no qual conquistou o 5º lugar. Atualmente, namora o cantor Pipo Marques; antes, teve um relacionamento com o também ex-BBB Jonas Sulzbach.

Quem é Pipo Marques?

Pipo Marques, de 31 anos, é filho de Bell Marques e é conhecido por integrar a dupla Rafa & Pipo Marques, que iniciou sua carreira em 2011. Natural de Salvador, o cantor está há mais de 11 meses em um relacionamento com Mari Gonzalez. Além de sua carreira musical, Pipo é atleta e pratica musculação, treinamento funcional e corrida.

