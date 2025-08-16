Mari Gonzalez detalha impacto do esporte em sua vida: 'Faz parte de quem eu sou'

Com o lançamento de sua primeira coleção de moda fitness, Mari Gonzalez conta à CARAS Brasil como foi explorar lado empreendedor

Mari Gonzalez (31) não esconde a importância que os esportes têm em sua rotina. Com um estilo de vida bastante dedicado à saúde e ao bem-estar, a influenciadora usa seu alcance para inspirar outras pessoas a também se cuidarem e, agora, uniu a paixão pelo universo fitness ao lado empreendedor.

"O autocuidado e o bem-estar estão na minha rotina de forma natural. Faz parte de quem eu sou", diz Mari Gonzalez , em entrevista à CARAS Brasil. "Acredito muito no impacto positivo que cuidar da saúde tem em todos os aspectos da vida."

Hoje, com 9,6 milhões de seguidores apenas no Instagram, a ex-participante do BBB costuma mostrar sua rotina saudável e como insere a prática de exercícios no dia a dia e ao lado do namorado, Pipo Marques (30). Para ela, essa atitude é poderosa. "Compartilhar isso é quase como chamar uma pessoa próxima para treinar junto. Se eu conseguir inspirar alguém a se movimentar, a se cuidar um pouquinho mais, já fico feliz demais."

E a proximidade com o público ganhou um novo passo nesta sexta-feira, 15. Gonzalez acaba de lançar sua primeira coleção de moda fitness, em uma colaboração exclusiva com a Hope Resort, e reforça que o trabalho foi a realização de um desejo que já a acompanhava há anos. Após um ano de preparação, ela aproveita para celebrar o momento.

"É um sonho antigo ter uma coleção fitness com peças que buscava para mim, que fosse a junção de performance e estilo", explica. A influenciadora afirma que esteve presente em todo o processo, e buscou uma modelagem moderna, minimalista, com recortes estratégicos que valorizem todos os corpos. "É mais do que roupa. É conceito, é lifestyle."

A influenciadora Mari Gonzalez | Foto: Igor Melo

A influenciadora afirma que os esportes foram um grande ponto de virada em sua vida. Hoje, ela percebe que o momento não diz respeito apenas à aparência do corpo, mas também à saúde física e especialmente a mental.

"Quando me movimento é meu momento comigo mesma. Seja musculação, funcional, corrida... é sempre o meu momento de presença, de conexão com o corpo e a mente. Depois de treinar me sinto mais leve, com mais energia, foco e uma mente tranquila. É um equilíbrio que me faz muito bem."

Com diversos conteúdos voltados ao mundo fitness e uma vida mais saudável, hoje ela se tornou uma das celebridades bastante associadas a esse universo. No entanto, sua ligação com a prática de exercícios vem de anos antes —em 2022, por exemplo, ela teve sua primeira aula de tênis com Venus Williams (45), grande tenista norte-americana.

Para o futuro, Gonzalez diz que pretende estar completamente imersa no lançamento, mas faz mistério a dizer que já pensa em novidades para compartilhar com os fãs. "Sempre tenho ideias e planos chegando, e quando puder contar, vocês serão os primeiros a saber."

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MARI GONZALEZ EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM:

CONHEÇA MARI GONZALEZ

Nascida em Salvador, na Bahia, Mari Gonzalez iniciou sua carreira como modelo aos 15 anos. Ela ficou nacionalmente conhecida ao participar do programa Pânico na Band, em que era chamada de Mari Baianinha. Em 2020, ela participou da primeira edição do BBB (Globo) que reuniu famosos e anônimos na casa mais vigiada do Brasil, como parte do grupo Camarote.

A influenciadora se tornou querida pelo público durante o confinamento e foi a 5ª colocada na competição. Atualmente, ela namora o cantor Pipo Marques, filho do músico Bell Marques (72), ex-vocalista do grupo Chiclete com Banana.