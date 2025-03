Mari Fernandez adoece e vai ao hospital durante maratona de Carnaval: 'Dor'

Após uma maratona de shows no Carnaval, a cantora Mari Fernandez usou as redes sociais para compartilhar um balanço da folia

Após uma maratona de shows no Carnaval, a cantora Mari Fernandez usou as redes sociais para compartilhar um balanço da folia. Nesta quinta-feira, 6, ela revelou que ficou doente, precisou ir ao hospital devido a dores e enjoo e contou com o apoio da namorada, a influenciadora digital Júlia Ribeiro.

"Mais um Carnaval entregue graças a Deus!!! Não tenho palavras pra definir o quanto foi especial todos os shows e cada momento que vivi com vocês durante essa maratona de oito shows. Foi muita correria, é cansativo, mas quando a gente sobe em cima do palco e vê cada olhinho brilhando, cada sorriso no rosto de vocês, aí é a hora que vale a pena", iniciou ela na publicação.

"Deixo aqui minha gratidão a todos os meus parceiros contratantes, a cada fã, a toda a minha equipe, a todas as cidades que me receberam com tanto carinho e a minha fono, que me ajudou bastante nesses dias. Que venha o Carnaval de 2026, porque o de 2025 foi abençoado com sucesso. P.S.: Adoeci já no finalzinho, nos últimos shows, peguei uma virose e senti muito enjoo, vomitei, tive dor no estômago, dor de barriga, mas no final de tudo Deus cuidou de mim e a Jujubinha [Júlia] também", completou Mari.

Em recente entrevista à CARAS Brasil, Mari Fernandez falou sobre as suas expectativas para o Carnaval. "Eu espero muito que o Carnaval seja muito feliz e alegre para mim. Que eu consiga levar alegria e diversão para as pessoas, mas, com moderação e consciência", disse ela, que também falou sobre seu novo DVD. Leia a entrevista completa!

