Marcelo Rubens Paiva quebra a perna dentro de avião a caminho de Portugal

Escritor enfrentou acidente durante voo internacional; ele relatou o episódio nas redes sociais com bom humor

O escritor, roteirista e jornalista Marcelo Rubens Paiva sofreu um acidente inusitado durante um voo com destino a Portugal neste fim de semana. Segundo informações do jornal O Globo, Paiva quebrou a perna dentro da aeronave após tentar se ajeitar durante o trajeto. O autor relatou o ocorrido, tranquilizando os fãs e demonstrando seu já conhecido bom humor.

“Quebrei a perna dentro do avião. Nunca imaginei que fosse escrever isso”, publicou ele no X (antigo Twitter). Paiva contou que ficou preso entre a cadeira e o apoio para os pés, que ele acionou e a força do equipamento segurou o seu pé. O impacto resultou na fratura da perna e ele precisou ser levado ao hospital após o desembarque.

Apesar do susto, Marcelo passa bem e está sendo acompanhado por profissionais médicos em Portugal. "Quando cheguei ao aeroporto, pedi o auxílio médico, me examinaram e aparentemente eu só tinha machucado o dedo. Mas um, dois dias depois, a minha perna inchou muito, ficou roxa, comecei a ter espasmos. Fomos para o hospital. Na verdade, eu tinha quebrado dois ossos da perna, a tíbia e o perônio", comentou ele ao jornal.

Quem é Marcelo Rubens Paiva?

Marcelo Rubens Paiva é um dos nomes mais relevantes da literatura contemporânea brasileira. Autor de livros premiados, ele ganhou notoriedade com o best-seller "Feliz Ano Velho" (1982), autobiografia em que narra sua experiência com a tetraplegia após um acidente na juventude. O livro virou peça de teatro e filme, tornando-se um marco da literatura jovem dos anos 80.

Desde então, Paiva consolidou uma carreira multifacetada como escritor, dramaturgo, cronista e roteirista. Ele também é autor de “Ainda Estou Aqui” (2015), livro que aborda a vida de sua mãe, Eunice Paiva, e a ditadura militar no Brasil — obra finalista dos principais prêmios literários do país.

Com uma trajetória marcada por lucidez, ironia e um olhar sensível sobre questões políticas e humanas, Marcelo Rubens Paiva continua sendo uma voz ativa na cultura brasileira, seja através dos livros, colunas jornalísticas ou redes sociais.