Marcello Novaes chega aos 63 anos; Ator e filho compartilham personagem em novela

Nesta quarta-feira, 13, Marcello Novaes completa 63 anos. O ator, que está no ar em Dona de Mim (2025), ficou conhecido ao interpretar o mecânico Raí na novela Quatro por Quatro de Carlos Lombardi, em 1994 e é lembrado até hoje como um dos grandes galãs dos anos 90.

Novaes mostrou aptidão para as artes desde a sua infância. Aos três anos, já brincava de fazer esquetes e imitações do Roberto Carlos para a família e no final da adolescência, quando chegou o momento de decidir sua carreira, sabia que seu destino era o teatro. Por isso, o jovem rapaz se inscreveu no curso de teatro do Tablado, ministrado por nomes como Maria Clara Machado e Carlos Wilson.

Começou nos palcos brasileiros em 1982, no espetáculo Os Doze Trabalhos de Hércules. Já a sua estreia na televisão, aconteceu apenas em 1988 quando foi convidado para integrar o elenco da novela Vale Tudo. Na trama de Gilberto Braga, interpretou André, que terminou a história ao lado de Aldeíde (Lilia Cabral).

Na época de sua estreia nas telinhas, Novaes estava em um relacionamento com a empresária Sheyla Beta, com a qual ficou junto entre 1984 a 1995. O casal deu origem ao primeiro filho do ator em 1994, Diogo Novaes, e se separou no ano seguinte. Após a separação, Marcello engatou em um novo relacionamento de cinco anos com a atriz Letícia Spiller, com a qual teve seu segundo filho, Pedro Novaes, em 1996.

Herança de um renomado ator brasileiro, tanto Diogo quanto Pedro seguiram o caminho do pai no mundo da atuação. No ar entre 2024 e 2025, o filho mais novo do ator deu vida à Beto no mais recente sucesso da TV Globo, Garota do Momento, enquanto o primogênito, após um tempo afastado da televisão, terá a chance de dividir as telinhas brasileiras com o pai em Dona de Mim.

Ainda sem previsão para ir ao ar, Diego Novaes foi confirmado em Dona de Mim como uma versão jovem de Jacques, personagem de Marcello, em um flashback do passado do vilão: "Desde 2023, tenho me aberto mais para as outras artes. E aí apareceu essa oportunidade da novela. Chegou esse convite e eu fiquei amarradão, por terem pensado em mim. Meu pai nem sabia, achou super maneiro", contou o jovem ator em entrevista à GQ.

Ao receberem a notícia de que interpretarão o mesmo personagem, pai e filho tiveram uma discussão sobre como seria a melhor forma de dar vida à versão mais nova de Jacques. Segundo Diogo, a troca com o pai e a proximidade entre ele e o intérprete original do personagem o deixaram mais calmo e confortável em seu retorno à televisão.

“Estar acompanhando a novela, por conta dele, deixa o trabalho ainda mais agradável, tranquilo e divertido", concluiu Diogo.

